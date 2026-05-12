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La dirigente nacional de Morena, l, acusó a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, de “intentar desviar la atención”, luego de que afirmó que “no tenemos nada que esconder” por el anuncio de acciones para desaforarla por el caso de en la entidad.

A través de redes sociales, Montiel Reyes expresó que “aquí nadie cuestiona el combate al crimen: el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha desmantelado más de 2 mil 500 narcolaboratorios, ¡y lo ha hecho sin entregar un gramo de soberanía nacional!”.

Agregó que “la pregunta es otra: ¿quién decidió la participación de agentes extranjeros fuera de los mecanismos legales del Estado mexicano? Si no lo sabía, es muestra de un gobierno inepto. Y si sí lo sabía, tendrá que explicarlo ante el pueblo de Chihuahua, que será quien juzgue”.

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La morenista explicó que el Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de Chihuahua ha solicitado, de manera institucional, un informe preciso sobre estos hechos, sin embargo, reprochó que el PAN votó en contra de que éste fuera presentado.

Añadió que Morena también solicitó su comparecencia ante el Pleno del Congreso del Estado Chihuahua, pero se negó, “en cambio, decidió acudir a Aguascalientes con Isabel Díaz Ayuso y los gobernadores de ”.

Sobre la protesta convocada para el próximo sábado para someter a Campos Galván a juicio político, señaló que marcharán, “porque el pueblo merece saber la verdad y vivir con seguridad, paz y respeto a la soberanía nacional”.

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aov/bmc

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