Xóchitl Álvarez / León, Gto.- A menos de dos semanas de que la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez, dejó el PAN para incorporarse a MC, la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo y liderazgos panistas mostraron el músculo blanquiazul rumbo al proceso electoral 2027 en un evento al que acudieron miles de panistas de la entidad.

La mandataria se refirió a “Guanajuato como el corazón azul de México”, y aseveró que aquí existe la convicción de trabajar por lo más valioso: las familias guanajuatenses.

“Estamos listos para seguir dando esperanza a la patria, para seguir bombeando esa sangre azul y trabajar por nuestras niñas y niños”, dijo frente al líder nacional del PAN, Jorge Romero, al senador Ricardo Anaya y, de acuerdo a los organizadores, 20 mil activistas y militantes de Acción Nacional de los 46 municipios de la entidad.

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García Muñoz Ledo aseveró que en el PAN son una familia, y recordó cómo hace muchos años, cuando había un poder totalitario, hombres y mujeres salieron a las calles a trabajar por causas más nobles y que sabían que la democracia no es un lujo, sino una exigencia, y “hoy las nuevas generaciones estamos aquí para seguir esa lucha, para trabajar por el Guanajuato de nuestros sueños".

En la explanada de la Feria de León, la gobernadora destacó que “hoy, con la valentía de los panistas, desde Guanajuato le decimos a México que sí hay de otra, que sí hay gobiernos que dan resultados”, expresó la mandataria estatal.

García Muñoz Ledo aseveró que en el PAN son una familia, y recordó cómo hace muchos años, cuando había un poder totalitario, hombres y mujeres salieron a las calles a trabajar por causas más nobles. | Foto: Especial.

La semana pasada, la presidenta municipal Alejandra Gutiérrez, que llegó al poder en dos elecciones consecutivas con la bandera del PAN, realizó su presentación oficial como integrante de Movimiento Ciudadano abrigada por el líder nacional del partido naranja, Jorge Álvarez Máynez.

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“Aquí se combate al crimen”: Jorge Romero

Este sábado, en el evento denominado “La Fuerza de Guanajuato”, la gobernadora y el presidente nacional del PAN, Jorge Romero, destacaron el orgullo blanquiazul, la unidad y la fortaleza territorial del partido, al priorizar a la gente y mantener cercanía con las familias.

Jorge Romero hizo un reconocimiento al trabajo hecho por la gobernadora en esta entidad, en especial en los temas de salud y seguridad. "Hoy tenemos una gran líder, una mujer que incluye, que escucha todas las voces y que gobierna bien: Libia Dennise”, dijo.

Destacó que aquí en la entidad es donde más han disminuido los homicidios y la inseguridad. “En Guanajuato se combate al crimen, se combate al crimen, faltaba más, cuando sabemos de otros estados en donde al crimen organizado, los de la autoridad moral le dicen: 'Pásele, señor', y no solo 'pásele', 'pásele a mandar'.

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“Los de Morena llegan por su asociación con los del crimen organizado, y ya que llegan, les dan las posiciones del gobierno. Al crimen organizado", aseveró el dirigente albiazul.

El dirigente del blanquiazul enfatizó que en la elección que viene lo que se pretende defender es el bien común. | Foto: Especial.

Dijo que en esta entidad se tiene un gran partido, y destacó el gran trabajo que se ha hecho en la entidad y el llevado a cabo con las estructuras del instituto.

Enfatizó que en la elección que viene lo que se pretende defender es el bien común, que todas las personas tienen que vivir con dignidad. Dijo que en los 4 estados que gobierna el PAN, ni a un solo niño o niña con cáncer se les niegan los tratamientos.

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El senador Ricardo Anaya afirmó que lo mejor está por venir y reconoció los resultados alcanzados en esta entidad, en donde “Morena se topó con pared. Ustedes son el único estado con 35 años de gobiernos humanistas”.

A su vez, el dirigente estatal del PAN, Aldo Márquez, destacó el evento como un momento histórico para la familia panista, al marcar el arranque del trabajo político y territorial por Guanajuato y por México.

Dijo que Guanajuato es ejemplo nacional de desarrollo humanista, al poner a las personas al centro de las decisiones, por lo que llamó a defender lo que los gobiernos de Acción Nacional han construido durante décadas.

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JACL/cr