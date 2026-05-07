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Silao, Gto.- Un trabajo de inteligencia policial derivó en la desarticulación de un centro de distribución de y en la captura de tres hombres por la posesión de narcóticos, armas de fuego, cartuchos y un caimán, en el fraccionamiento Granvilla, del municipio de Silao, .

Con una orden de cateo, agentes de seguridad intervinieron un inmueble localizado en la calle Villa de Victoria, en el fraccionamiento Granvilla, en donde aseguraron más de 18 mil dosis de drogas, entre ellas cocaína, marihuana y metanfetamina (cristal).

En la diligencia, el Ministerio Público también encontró tres armas de fuego cortas, cartuchos de uso exclusivo del Ejército y un reptil con características de caimán, “cuya posesión constituye un delito contra la biodiversidad”.

Orden de cateo en el fraccionamiento Granvilla, localizado en Silao, Guanajuato, donde autoridades arrestaron a tres hombres, y aseguraron drogas, armas de fuego y un caimán. Foto: Especial
Orden de cateo en el fraccionamiento Granvilla, localizado en Silao, Guanajuato, donde autoridades arrestaron a tres hombres, y aseguraron drogas, armas de fuego y un caimán. Foto: Especial

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En dicho operativo, coordinado entre las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Fiscalía del Estado, lograron la detención de dos hombres identificados como Víctor Javier “N”, Alejandro “N” y Brian Paul “N”.

Los tres imputados fueron vinculados a proceso penal por delitos federales contra la salud con fines de comercio o suministro, posesión de armas y cartuchos de uso exclusivo del ejército y delitos contra la biodiversidad, con la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

La Secretaría de Seguridad y Paz señaló que la coordinación estratégica de las instancias que conforman el Grupo de Inteligencia Operativa Guanajuato, en el marco de la estrategia Coordinación Operativa de la Nueva Fuerza de Inteligencia Anticrimen (CONFIA), permitió concretar una operación de inteligencia operativa.

Orden de cateo en el fraccionamiento Granvilla, localizado en Silao, Guanajuato, donde autoridades arrestaron a tres hombres, y aseguraron drogas, armas de fuego y un caimán. Foto: Especial
Orden de cateo en el fraccionamiento Granvilla, localizado en Silao, Guanajuato, donde autoridades arrestaron a tres hombres, y aseguraron drogas, armas de fuego y un caimán. Foto: Especial

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Explicó que se hicieron trabajos de análisis, vigilancia y seguimiento después de recibir una denuncia anónima que dio cuenta de las actividades ilícitas en un inmueble cateado.

En el desarrollo de las indagatorias, las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado desplegaron labores de campo y vigilancia estratégica apoyadas con tecnología aérea mediante drones, mientras agentes de Investigación Criminal y el Ministerio Público integraban información clave para fortalecer la investigación.

La Secretaría de Seguridad destacó que con el aseguramiento de la droga se evitó que las sustancias llegaran a las calles y representaran un riesgo para la salud y seguridad de las familias.

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dft

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