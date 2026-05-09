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La tarde de este sábado, una antena de radiocomunicaciones instalada dentro de una casa cayó, dejando daños en al menos dos inmuebles de la alcaldía Gustavo A. Madero.
La estructura metálica está instalada en la parte alta de una casa de la calle Martha, casi esquina con Ezequiel, en la colonia Guadalupe Tepeyac.
Tras la caída, la antena de 30 metros de longitud y dos metros de base quedó sobre la azotea de un inmueble vecino.
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La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que como medida de prevención se evacuó a diez personas; sin reporte de lesionados.
Detalló que al caer, la estructura causó daños en la losa de un baño y en media barda perimetral de dos inmuebles de la misma calle.
“En el lugar, se encuentra personal de @TuAlcaldiaGAM para el procedimiento administrativo; asimismo, se contactó a la empresa responsable de la instalación de la antena”, indicó la secretaría A través de su cuenta de X.
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En el sitio labora personal del Heroico Cuerpo de Bomberos, protección civil y de la alcaldía Gustavo A. Madero.
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vr/cr
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