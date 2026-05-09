La tarde de este sábado, una antena de radiocomunicaciones instalada dentro de una casa cayó, dejando daños en al menos dos inmuebles de la alcaldía Gustavo A. Madero.

La antena mide unos 25 metros de altura. Foto: Osmar Alvarado / EL UNIVERSAL

La estructura metálica está instalada en la parte alta de una casa de la calle Martha, casi esquina con Ezequiel, en la colonia Guadalupe Tepeyac.

Tras la caída, la antena de 30 metros de longitud y dos metros de base quedó sobre la azotea de un inmueble vecino.

La caída dejó daños en al menos dos inmuebles de la colonia Guadalupe Tepeyac. Foto: Fabián Evaristo / EL UNIVERSAL

Lee también Brugada celebra a las madres en Tláhuac; invita a reflexionar: “queremos abrir una conversación distinta sobre la maternidad, sobre los cuidados y sobre la justicia”

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que como medida de prevención se evacuó a diez personas; sin reporte de lesionados.

💥 Una antena de telecomunicaciones colapsó y quedó sobre la vía pública en el cruce de las calles Martha y Ezequiel, en la colonia Guadalupe Tepeyac, alcaldía Gustavo A. Madero, causando daños en varias viviendas de la zona.



📹 Osmar Alvarado | El Universal. pic.twitter.com/Khofdvn5np — El Universal (@El_Universal_Mx) May 9, 2026

Detalló que al caer, la estructura causó daños en la losa de un baño y en media barda perimetral de dos inmuebles de la misma calle.

“En el lugar, se encuentra personal de @TuAlcaldiaGAM para el procedimiento administrativo; asimismo, se contactó a la empresa responsable de la instalación de la antena”, indicó la secretaría A través de su cuenta de X.

Servicios de emergencia laboran en Eje Norte y Calle Martha, col. Guadalupe Tepeyac, @TuAlcaldiaGAM, donde se registró la caída de una antena de radiocomunicaciones de aproximadamente 30 m de longitud y 2 m en su base.



Como medida de prevención se evacuó a diez personas; sin… pic.twitter.com/z5l1ueZJGO — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) May 9, 2026

Lee también Anuncian creación del Centro de Visitantes en el Parque Ecológico de Xochimilco; será un referente de orientación y educación ambiental

En el sitio labora personal del Heroico Cuerpo de Bomberos, protección civil y de la alcaldía Gustavo A. Madero.

vr/cr