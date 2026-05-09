La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, celebró el Día de las Madres con un desayuno en la alcaldía Tláhuac, donde reflexionó sobre la maternidad y los cuidados que las mamás realizan, muchas veces sin ser reconocidos. Además, realizó una rifa de regalos que incluyó viajes a Acapulco.

“Hoy queremos abrir una conversación distinta sobre la maternidad, sobre los cuidados y sobre la justicia, queremos decirlo con firmeza: cuidar es trabajo, cuidar sostiene la vida cotidiana de esta ciudad, cuidar mueve la economía, cuidar hace posible que haya desarrollo, escuela, trabajo, comunidad y futuro, todo eso significa cuidar y no se valora, no se valora el gran trabajo que se hace del cuidado”.

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Durante el desayuno con madres de familia en la colonia Selene, la mandataria hizo un reconocimiento a las mujeres que cuidan a sus hijos y son trabajadoras.

“Hoy en día las mujeres proveen, cuidan y hacen todo, doble, triple jornada, un aplauso a todas las mujeres, a las madres, a las trabajadoras, a las de doble y triple jornada, tenemos que reconocer que las cosas están cambiando”.

Foto: @ClaraBrugadaM

Brugada Molina dijo que se debe romper con la manera en que se ha dividido el trabajo, entre hombres y mujeres.

Destacó que actualmente en la Constitución de la Ciudad de México se reconoce el trabajo de cuidados que realizan las madres capitalinas, así como la erradicación de la división sexual del trabajo.

En el evento, en el que estuvo acompañada de la alcaldesa de Tláhuac, Berenice Hernández; de la secretaria de Turismo, Alejandra Frausto; de la secretaria de Salud, Nadine Gasman, el subsecretario de Participación Ciudadana, Ángel Sánchez y del secretario de Bienestar, Pablo Yanes; dijo que las maternidades deben ser abrazadas, acompañadas y respetadas, no impuestas.

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“La maternidad debe ser una decisión libre, no una obligación y las madres, siempre lo hemos dicho, sostienen al mundo, ahora el mundo tiene que sostener a las madres, esa es la tarea de todas y todos, y a todas las madres de esta ciudad, gracias”.

Tras el desayuno se realizó una rifa de regalos entre las madres presentes, en la que se regalaron pantallas, sillones reclinables, viajes a Acapulco, celulares y bicicletas fijas para hacer ejercicio.

afcl