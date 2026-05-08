La alcaldía Benito Juárez reforzará la vigilancia en puntos de alta afluencia como plazas, centros comerciales, restaurantes, mercados y otros sitios de esparcimiento para garantizar la seguridad con motivo del Día de las Madres.

El alcalde, Luis Mendoza mencionó que los elementos de Blindar BJ360º vigilarán para que las y los vecinos disfruten en familia.

“Este 10 de mayo festejemos a las madres en un ambiente con orden y seguridad, por ello, Blindar BJ360º realizará recorridos de vigilancia en lugares de alta afluencia, queremos que sea una jornada para disfrutar en familia, reconociendo el valor y la importancia que las madres tienen, pues son un pilar fundamental para la alcaldía Benito Juárez”.

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Puntos de alta afluencia como plazas, centros comerciales, restaurantes, mercados contaran con mayor seguridad este próximo 10 de mayo. Fotos: Especiales.

Los oficiales de la estrategia Blindar BJ360º se apoyarán de 40 unidades que serán desplegadas en las 56 colonias de la alcaldía, así como personal de Protección Civil.

El edil informó que se establecerá un perímetro de seguridad en torno a la Plaza de Toros México para salvaguardar la integridad de asistentes a los eventos.

Asimismo, el Panteón Xoco permanecerá abierto el domingo 10 de mayo de 7:00 a 16:30 horas y el personal estará presente en dicho horario para auxiliar a los visitantes.

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La alcaldía hizo un llamado a la población a realizar los festejos por el Día de las Madres siguiendo las normas, respetando el orden y la seguridad.

Luis Mendoza mandó felicitaciones a todas las madres de la alcaldía Benito Juárez.

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