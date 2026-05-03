La alcaldía Benito Juárez realiza trabajos preventivos de desazolve en todas las colonias de la demarcación para evitar encharcamientos e inundaciones durante la próxima temporada de lluvias.

“Vecinas y vecinos, en Benito Juárez nos estamos anticipando a la temporada de lluvias, por eso comenzamos con nuestro programa de desazolve para evitar problemas en la red de drenaje porque el tiempo no perdona, seguiremos trabajando en todas las colonias para prevenir incidentes”, señaló el alcalde Luis Mendoza.

De octubre de 2025 a la fecha, en coordinación con la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiaugua) se han retirado alrededor de 600 toneladas de azolve, equivalentes a más de 400 metros cúbicos. En este sentido, se exhorta a la población a no tirar basura a las coladeras, siendo troncos, ropa, bloques de grasa y bolsas con heces fecales de perros, los principales causantes de que se tapen las tuberías.

Hasta el momento, se han intervenido 30 colonias, entre ellas Portales, Del Valle, Del Carmen, Moderna y Narvarte. Se continuará trabajando en las restantes para cubrir todo el territorio benitojuarense.

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“Estamos atendiendo las solicitudes de desazolve en toda la alcaldía con el objetivo de poder tener una temporada de lluvias tranquila y evitar encharcamientos e inundaciones. Es muy importante pedir el apoyo de todos nuestros vecinos para que no tiremos basura en las calles, evitemos echar las heces de los perros dentro de las coladeras, eso va a ayudar mucho a que podamos mitigar inundaciones y que tengamos nuestra calle limpia. Con orden y seguridad, trabajamos para ti”, afirmó Edgar Santiago, jefe de Unidad Departamental de Operación Hidráulica y Saneamiento

Asimismo, la alcaldía se prepara para enfrentar esta temporada de la mejor manera en beneficio de sus habitantes, por ello, cuenta con un sistema de monitoreo en tiempo real conectado con la Segiagua y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el cual permite alertar a la población hasta con 30 minutos de anticipación en qué lugares se espera la caída de lluvia.

“Podemos decirles con 30 minutos para que tomen las precauciones necesarias y nosotros estaremos muy al pendiente en esas zonas con nuestros equipos hidroneumáticos y todo lo que es los equipos de emergencia con los que cuenta la alcaldía Benito Juárez”, precisó Edgar Santiago.

Al respecto, Lorena Robledo, vecina de la colonia Del Carmen, reconoció el buen trabajo que la actual administración ha realizado, destacando la importancia de anticiparse ante la llegada de las lluvias a la ciudad.

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