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La alcaldía Cuauhtémoc realizó trabajos de desazolve en la colonia Tlatelolco con el objetivo de prevenir inundaciones ante la temporada de lluvias.
A través de un comunicado, la demarcación informó que estas jornadas forman parte del programa “Operación Vactor”, mediante el cual se realizaron labores de limpieza en coladeras y registros ubicados en calles como Tolnáhuac, Inglaterra y Zoltán Kodály.
Durante las acciones, explicó que retiraron basura acumulada, lodo y diversos residuos que obstruían el flujo del agua.
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Detalló que se intervinieron 26 puntos de la red de drenaje y se extrajeron 34 metros cúbicos de azolve, lo que equivale a varias toneladas de desechos que impedían el correcto funcionamiento del sistema pluvial.
Para estos trabajos, indicó que se desplegaron equipos vactor y cuadrillas especializadas.
La alcaldía señaló que estas labores forman parte de la “Brigada Tormenta”, un equipo de respuesta permanente encargado de atender emergencias relacionadas con lluvias en las 33 colonias de la demarcación.
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dmrr/LL
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