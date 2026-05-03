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La alcaldía Cuauhtémoc realizó trabajos de en la colonia Tlatelolco con el objetivo de prevenir inundaciones ante la temporada de lluvias.

A través de un comunicado, la demarcación informó que estas jornadas forman parte del programa , mediante el cual se realizaron labores de limpieza en coladeras y registros ubicados en calles como Tolnáhuac, Inglaterra y Zoltán Kodály.

Alcaldía Cuauhtémoc realiza trabajos de desazolve en Tlatelolco; intervienen 26 puntos del drenaje. Foto: Especial.
Alcaldía Cuauhtémoc realiza trabajos de desazolve en Tlatelolco; intervienen 26 puntos del drenaje. Foto: Especial.

Durante las acciones, explicó que retiraron basura acumulada, lodo y diversos residuos que obstruían el flujo del agua.

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Detalló que se intervinieron 26 puntos de la red de drenaje y se extrajeron 34 metros cúbicos de azolve, lo que equivale a varias toneladas de desechos que impedían el correcto funcionamiento del sistema pluvial.

Para estos trabajos, indicó que se desplegaron equipos vactor y cuadrillas especializadas.

Alcaldía Cuauhtémoc realiza trabajos de desazolve en Tlatelolco; intervienen 26 puntos del drenaje. Foto: Especial.
Alcaldía Cuauhtémoc realiza trabajos de desazolve en Tlatelolco; intervienen 26 puntos del drenaje. Foto: Especial.

La alcaldía señaló que estas labores forman parte de la , un equipo de respuesta permanente encargado de atender emergencias relacionadas con lluvias en las 33 colonias de la demarcación.

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dmrr/LL

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