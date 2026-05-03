La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó sobre la vinculación a proceso de Reymundo “N”, alias “El Monstruo”, y Félix “N”, alias “El Gato”, presuntos integrantes del grupo delictivo “Los Diablitos”, por su probable participación en los delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio contra dos hombres en la alcaldía Miguel Hidalgo.

La FGJCDMX indicó que la autoridad judicial impuso prisión preventiva, por lo que los hombres permanecerán en el Reclusorio Oriente.

Además de que el juez fijó un plazo de dos meses para la investigación complementaria.

Según la institución, los hechos se registraron el 27 de septiembre de 2025 en la colonia América, alcaldía Miguel Hidalgo, cuando dos sujetos a bordo de un vehículo dispararon contra las víctimas que estaban en la calle. Ambas fueron trasladadas al hospital y una de ellas murió.

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Trabajos de inteligencia de la Policía de Investigación (PDI) y el análisis de cámaras de videovigilancia permitieron establecer la identidad de los agresores y su ruta de huida tras el ataque ese día.

Indagatorias de la PDI identificaron a Reymundo “N” y Félix “N” como presuntos integrantes del grupo delictivo “Los Diablitos”, célula delictiva que opera principalmente en las alcaldías Miguel Hidalgo y Benito Juárez.

El Ministerio Público estableció que ambos sujetos cuentan con antecedentes penales por delitos contra la salud, extorsión, robo y abuso de menores.

Por ello, se solicitaron las órdenes de aprehensión que se cumplimentaron el pasado 24 de abril.

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