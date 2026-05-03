Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron en la alcaldía Azcapotzalco a un joven de 19 años identificado como Donovan "N", quien se encontraba en posesión de un arma de fuego y dosis de aparente droga.

El Secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, informó que el detenido está presuntamente relacionado con un triple homicidio ocurrido el pasado 29 de abril en la Unidad Habitacional Francisco Villa.

​Aquel evento tuvo lugar en la calle Andador Toma de Torreón, donde tres hombres perdieron la vida tras un ataque directo con disparos de arma de fuego.

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Reportes de la investigación señalan que las víctimas se encontraban sobre un andador cuando fueron sorprendidas por sujetos que les dispararon; asimismo, se dio a conocer que al menos dos de los fallecidos contaban con antecedentes penales por delitos como robo agravado, encubrimiento por receptación y portación de arma de fuego.

​La detención de Donovan "N" se realizó en la colonia San Sebastián tras una persecución a pie.

Durante la revisión, los oficiales le aseguraron una mochila que contenía un arma corta, ocho cartuchos útiles, dinero en efectivo, un teléfono celular y más de 100 dosis de sustancias con características de la marihuana y la cocaína.

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​De acuerdo con la información proporcionada por la SSC, los trabajos de inteligencia vinculan también al detenido con otro evento de disparos registrado el 17 de abril en la calle 06 de mayo de la misma demarcación.

El hombre fue puesto a disposición del Ministerio Público para definir su situación jurídica y continuar con las indagatorias coordinadas con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

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