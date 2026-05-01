Los homicidios dolosos en la alcaldía Azcapotzalco han aumentado en el primer trimestre de 2026, comparado con el mismo periodo de 2025 y 2024, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

En 2026 se registraron 10 homicidios dolosos entre enero y marzo. De estos, dos fueron con arma blanca y ocho con arma de fuego.

Durante el primer trimestre de 2025 se registraron tres casos de homicidio doloso: dos con arma de fuego y uno con arma blanca.

Mientras que en 2024 se reportaron siete homicidios dolosos: tres con arma de fuego, dos con arma blanca y dos con otro elemento.

Este comparativo se realizó luego de que el pasado 28 de abril se registrara el asesinato de una familia de cuatro integrantes dentro de su domicilio, en la colonia Nueva Santa María, alcaldía Azcapotzalco.

Además del asesinato a tiros de tres personas al interior de una unidad habitacional en la misma demarcación, el 29 de abril.

El especialista en seguridad y académico Juan Pablo Aguirre Quezada destacó que el alza en homicidios y los hechos registrados esta semana en Azcapotzalco podrían obedecer a un error en la estrategia de seguridad y la incursión de grupos delictivos en la zona.

“Estos hechos hacen ver que ha habido errores en las actividades de seguridad pública, que haya faltado, tal vez, el uso de la inteligencia policial o algunas otras estrategias que pudieran evitar este tipo de crímenes, hay células del crimen organizado, como presuntamente se vio en el homicidio de la familia, en el que participan más de tres personas, que ya sería asociación delictuosa y que están llegando a Azcapotzalco”.

Agregó que la ubicación de la alcaldía también podría ser un agente que afecte en la seguridad.

“La geografía de Azcapotzalco es importante porque colinda con una alcaldía con mayor percepción de inseguridad, que es Gustavo A. Madero, otra que es el corazón financiero y sede de algunas mafias, Cuauhtémoc, y es la salida hacia el Estado de México, con municipios como Naucalpan y Tlalnepantla; vemos que esas células que operan pueden huir hacia ese estado y operar en ambas entidades”, dijo.