Este 3 de mayo las y los capitalinos también renovarán a las Comisiones de Participación Comunitaria (Copaco) de cada unidad territorial que hay en la Ciudad de México.

Las Copaco son órganos de representación ciudadana integradas por vecinas y vecinos que tienen la función de representar los intereses colectivos de la comunidad. Cada tres años se eligen a estos representantes en una elección organizada por el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM).

Cada Copaco se integra por las nueve personas más votadas de cada unidad territorial: cinco mujeres y cuatro hombres, además, la integración considera un lugar para una persona joven y otro para una persona con discapacidad.

Este año, el IECM recibió 23 mil 653 solicitudes de candidaturas a Copaco, de entre estos nombres, las y los vecinos elegirán a sus representantes.

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El proyecto de PGD propone, a mediano plazo, rediseñar el modelo de representación comunitaria, transitando de las Copaco hacia la conformación de Asambleas Vecinales más abiertas y deliberativas, lo que ha generado dudas y críticas por parte de las y los vecinos.

Se plantea crear el Sistema Integral de Participación Ciudadana y Control Comunitario. Reorganizar los mecanismos existentes de participación en una sola plataforma articulada que fortalezca las contralorías ciudadanas, consejos consultivos y asambleas vecinales, ampliando su capacidad de incidencia.

Ante esto, el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva (IPDP) precisó que la figura de las Copaco no será modificada por el PGD, pues son el vínculo directo entre la comunidad y las autoridades, y permiten que las personas participen en las decisiones públicas que afectan sus entornos.

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“El IPDP tiene el compromiso de mejorar y fortalecer los mecanismos de participación democrática de la vida pública de la ciudad. En este sentido, el párrafo será reformulado para que no quede ninguna duda sobre la continuidad de las Copacos”, señaló el IPDP.

Al respecto, la presidenta del IECM, Patricia Avendaño, confió en que la representación vecinal continúe en la Ciudad de México.

“Son unos interlocutores válidos que pueden interactuar con la autoridad de la alcaldía, pero también con las otras autoridades de la Ciudad de México; entonces, yo confiaría que en el momento en que se decida hacer una reforma amplia de la Ley, no se deje de lado a la ciudadanía, porque inclusive ahora que se estaba planteando algún tipo de hipótesis con el PGD hubo mucha gente, de las propias colonias, que se manifestó enérgicamente en contra de que se modificara la figura o que no se les tomara en cuenta”, puntualizó.

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Elba Correa, Copaco en la alcaldía Álvaro Obregón, precisó que el proyecto de PGD es claro en desaparecer a estas Comisiones, quitándole atribuciones en el corto, mediano y largo plazo hasta extinguirlas por completo.

Destacó que estas representaciones son importantes porque son un puente y vehículo entre la población y el gobierno.

“A diferencia de una democracia únicamente representativa, aquí los vecinos podemos incidir de forma constante en temas públicos, es una célula básica de la democracia, y fortalece una verdadera democracia porque podemos proponer, supervisar y decidir. Justo lo que no quieren que suceda… por una razón muy clara el texto del PGD refiere claramente al ‘control comunitario’, que es la agenda real del PGD”, añadió.

En el informe final sobre el seguimiento al desempeño de las Copacos de 2023, se detalla que únicamente el 0.86% y 0.4% de estas Comisiones reportaron que las autoridades atendieron las necesidades de su unidad territorial y participaron en la elaboración de planes de trabajo, respectivamente.

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