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El sistema Ecobici reportó que este domingo habilitará cinco cicloestaciones provisionales en las inmediaciones del Estadio Banorte con motivo del partido de fútbol entre América y Pumas, para que quienes decidan arribar por este medio tengan posibilidad de hacerlo.
De acuerdo con la información que publicó en su cuenta de x, el sistema detalló que las estaciones contarán con personal para recibir unidades en el horario de 14:00 a 17:00 horas son la CE 650 (Xicoténcatl y Prol. Xicoténcatl) y la CE Anillo de Circunvalación (estación del Tren Ligero Las Torres).
Asimismo, la cicloestación CE Viaducto Tlalpan (Plaza Fuentes) mantendrá el servicio de recepción de unidades en un horario de 15:00 a 20:00 horas, mientras que de 18:00 a 21:00 horas se activará el servicio en la CE Cerro San Antonio (Cda. Las Torres) y en la CE Corral General Anaya (Calzada de Tlalpan y Nadadores).
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El servicio de valet, explicaron autoridades, es que habrá personal en cada cicloestación para que haya siempre unidades disponibles y espacio para dejarlas.
En la semana, la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) informó que este domingo se implementará un cierre perimetral en las avenidas Santa Úrsula, Circuito Azteca, Del Imán y Calzada de Tlalpan, donde el acceso vehicular será restringido.
La dependencia detalló que el acceso peatonal al perímetro del inmueble será exclusivo para quienes presenten su boleto o acrediten su domicilio en la zona, además de que se habilitarán rutas para el arribo a pie desde puntos como Paseo Acoxpa y la estación del Tren Ligero El Vergel.
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La SEMOVI mantendrá rutas especiales mediante unidades de RTP y Trolebús desde puntos como Auditorio, Bellas Artes y Santa Fe, con un costo de 22.50 pesos por persona para quienes asistan al encuentro.
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