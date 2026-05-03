El sistema Ecobici reportó que este domingo habilitará cinco cicloestaciones provisionales en las inmediaciones del Estadio Banorte con motivo del partido de fútbol entre América y Pumas, para que quienes decidan arribar por este medio tengan posibilidad de hacerlo.

​De acuerdo con la información que publicó en su cuenta de x, el sistema detalló que las estaciones contarán con personal para recibir unidades en el horario de 14:00 a 17:00 horas son la CE 650 (Xicoténcatl y Prol. Xicoténcatl) y la CE Anillo de Circunvalación (estación del Tren Ligero Las Torres).

​Asimismo, la cicloestación CE Viaducto Tlalpan (Plaza Fuentes) mantendrá el servicio de recepción de unidades en un horario de 15:00 a 20:00 horas, mientras que de 18:00 a 21:00 horas se activará el servicio en la CE Cerro San Antonio (Cda. Las Torres) y en la CE Corral General Anaya (Calzada de Tlalpan y Nadadores).

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El servicio de valet, explicaron autoridades, es que habrá personal en cada cicloestación para que haya siempre unidades disponibles y espacio para dejarlas.

​En la semana, la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) informó que este domingo se implementará un cierre perimetral en las avenidas Santa Úrsula, Circuito Azteca, Del Imán y Calzada de Tlalpan, donde el acceso vehicular será restringido.

​La dependencia detalló que el acceso peatonal al perímetro del inmueble será exclusivo para quienes presenten su boleto o acrediten su domicilio en la zona, además de que se habilitarán rutas para el arribo a pie desde puntos como Paseo Acoxpa y la estación del Tren Ligero El Vergel.

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​La SEMOVI mantendrá rutas especiales mediante unidades de RTP y Trolebús desde puntos como Auditorio, Bellas Artes y Santa Fe, con un costo de 22.50 pesos por persona para quienes asistan al encuentro.

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