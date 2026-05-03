Más Información

EN VIVO: Ariadna Montiel asume dirigencia de Morena tras salida de Alcalde; sigue el minuto a minuto

EN VIVO: Ariadna Montiel asume dirigencia de Morena tras salida de Alcalde; sigue el minuto a minuto

Morenistas piden filtros contra narcocandidatos; “tienen que ser aspirantes sin corrupción”: Sánchez Cordero

Morenistas piden filtros contra narcocandidatos; “tienen que ser aspirantes sin corrupción”: Sánchez Cordero

Durante gestión de Rocha repuntaron homicidios y extorsión en Sinaloa

Durante gestión de Rocha repuntaron homicidios y extorsión en Sinaloa

Abogados explican si Rubén Rocha puede ser procesado ahora que pidió licencia; debe ser desaforado o renunciar, afirman

Abogados explican si Rubén Rocha puede ser procesado ahora que pidió licencia; debe ser desaforado o renunciar, afirman

¿Quién es Yeraldine Bonilla?; Rubén Rocha la llamó "meserita", ahora es gobernadora interina de Sinaloa

¿Quién es Yeraldine Bonilla?; Rubén Rocha la llamó "meserita", ahora es gobernadora interina de Sinaloa

Atenco, 20 años sin reparar daño

Atenco, 20 años sin reparar daño

El sistema Ecobici reportó que este domingo habilitará cinco cicloestaciones provisionales en las inmediaciones del con motivo del partido de fútbol entre América y Pumas, para que quienes decidan arribar por este medio tengan posibilidad de hacerlo.

​De acuerdo con la información que publicó en su cuenta de x, el sistema detalló que las estaciones contarán con personal para recibir unidades en el horario de 14:00 a 17:00 horas son la CE 650 (Xicoténcatl y Prol. Xicoténcatl) y la CE Anillo de Circunvalación (estación del Tren Ligero Las Torres).

​Asimismo, la cicloestación CE Viaducto Tlalpan (Plaza Fuentes) mantendrá el servicio de recepción de unidades en un horario de 15:00 a 20:00 horas, mientras que de 18:00 a 21:00 horas se activará el servicio en la CE Cerro San Antonio (Cda. Las Torres) y en la CE Corral General Anaya (Calzada de Tlalpan y Nadadores).

Lee también

El servicio de valet, explicaron autoridades, es que habrá personal en cada cicloestación para que haya siempre unidades disponibles y espacio para dejarlas.

​En la semana, la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) informó que este domingo se implementará un cierre perimetral en las avenidas Santa Úrsula, Circuito Azteca, Del Imán y Calzada de Tlalpan, donde el acceso vehicular será restringido.

​La dependencia detalló que el acceso peatonal al perímetro del inmueble será exclusivo para quienes presenten su boleto o acrediten su domicilio en la zona, además de que se habilitarán rutas para el arribo a pie desde puntos como Paseo Acoxpa y la estación del Tren Ligero El Vergel.

Lee también

​La SEMOVI mantendrá rutas especiales mediante unidades de RTP y Trolebús desde puntos como Auditorio, Bellas Artes y Santa Fe, con un costo de 22.50 pesos por persona para quienes asistan al encuentro.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]