Este domingo 3 de mayo se lleva a cabo el Paseo Dominical “Muévete en Bici”, con una ruta de 61 kilómetros disponible de 08:00 a 14:00 horas, como una alternativa para realizar actividad física al aire libre.

El recorrido inició en Miguel Ángel de Quevedo y se extiende hasta la Basílica de Guadalupe, atravesando algunos de los puntos más representativos de la capital.

A lo largo del trayecto, los participantes podrán pasar por sitios como la Primera Sección del Bosque de Chapultepec, la Diana Cazadora, el Ángel de la Independencia, El Caballito y la Catedral Metropolitana.

Lee también Burrita “Abejita Chiquitita Beky” gana en Otumba; arrasa en la Feria del Burro 2026

El paseo recorre las alcaldías Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Benito Juárez, Venustiano Carranza y Coyoacán

El evento también cuenta con diversos servicios para los asistentes, entre ellos carpas de atención médica, sanitarios, asistencia mecánica, módulos de Locatel, biciescuela, paseo a ciegas, escuela vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y préstamo de bicicletas.

La participación es gratuita y las personas pueden incorporarse en cualquier punto del recorrido

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL