Esto cuestan los boletos para el América vs Pumas en el Estadio Banorte; hasta tres mil 200 pesos

Este martes salieron a la venta los boletos para la Ida de los Cuartos de Final del Clausura 2026 entre América y Pumas en el Estadio Banorte, el próximo domingo 3 de mayo (17:00 horas).

Las entradas comenzaron a moverse únicamente en Preventa Azulcrema este martes; mañana será Preventa Banorte y la venta al público en general iniciará a partir del jueves 30 de abril.

América y el Club Universidad chocarán por los Cuartos de Final del Clausura 2026. El encuentro de vuelta será el domingo 10 de mayo en el estadio Olímpico Universitario.

Tras muchos años y cruces entre ambos equipos, parece que los felinos llegan como favoritos para acceder a las Semifinales de este certamen.

¿Cuánto cuestan los boletos para el América vs Pumas?

Estos son los costos para el encuentro entre América y Pumas en el Estadio Azteca.