La Selección Mexicana y Javier Aguirre revelan 12 jugadores que disputarán la Copa del Mundo 2026

Javier Aguirre y la Selección Mexicana han revelado la lista de los jugadores de la Liga MX que disputarán la Copa del Mundo 2026. Son 12 elementos los que conforman esta primera convocatoria del Vasco.

A falta de los futbolistas que militan en Europa y en otras partes del extranjero, estos son los elementos que iniciarán la concentración el próximo miércoles 6 de mayo en el Centro de Alto Rendimiento (CAR).

Como era de esperarse, el Guadalajara es el club que más jugadores aporta. En este llamado del Vasco Aguirre son cinco elementos rojiblancos los que estarán en el siguiente Mundial que inicia el próximo 11 de junio en el Estadio Ciudad de México.

Nombres como Marcel Ruiz, Carlos Rodríguez, Richy Ledezma o Erick Sánchez , se quedaron en la orilla de la lista definitiva a la Copa del Mundo 2026. En cambio, Guillermo Martínez o Luis Romo, que parecían tener un papel secundario, lograron subirse al barco tricolor.

En esta lista no se considera al grupo que proviene del extranjero, ya que serán integrados en la convocatoria definitiva que será entregada a la FIFA el 1 de junio conforme a la reglamentación del torneo.

Los convocados por Javier Aguirre a la Selección Mexicana

Estos son los 12 convocados por Javier Aguirre provenientes de la Liga MX.

Porteros: Raúl 'Tala' Rangel (Chivas) y Carlos Acevedo (Santos)

Defensas: Israel Reyes (América) y Jesús Gallardo (Toluca)

Mediocampistas: Erik Lira (Cruz Azul), Brian Gutiérrez (Chivas), Luis Romo (Chivas) y Gilberto Mora (Xolos)

Delanteros: Roberto Alvarado (Chivas), Armando González (Chivas), Alexis Vega (Toluca), Guillermo Martínez (Pumas)

Ocho nombres que servirán de 'sparrings'

Con la intención de fortalecer el grupo para la concentración de la Selección Mexicana rumbo a la Copa del Mundo, fueron llamados ocho elementos que servirán como complemento a los 12 llamados. De acuerdo con el comunicado de la FMF, son nombres con proyección al proceso rumbo al 2030.