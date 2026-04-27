Adidas sorprende con playeras mundialistas para perros y México se roba la atención

La Copa del Mundo que México, Estados Unidos y Canadá albergarán se encuentra a menos de cincuenta días de iniciar, con el Estadio Banorte como uno de los escenarios principales. En medio de esta cuenta regresiva, diversas marcas a nivel mundial han comenzado a capitalizar la fiebre mundialista con el lanzamiento de todo tipo de productos conmemorativos.

Entre estas propuestas destacó una nueva línea de Adidas, marca que viste a la Selección Mexicana dirigida por Javier Aguirre, y que en esta ocasión decidió pensar en todos los integrantes de la familia al presentar una colección especialmente diseñada para mascotas.

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A través de sus redes sociales oficiales, la empresa alemana anunció el lanzamiento de jerseys mundialistas para perros, los cuales en su primera edición incluyen diseños inspirados en las selecciones de Japón, Argentina, Colombia y México, siendo esta última la que más llamó la atención de los aficionados.

"Diseñadas específicamente para aficionados de cuatro patas, las camisetas presentan un escudo de la federación aplicado por transferencia térmica y el logotipo de Adidas, ofreciendo un acabado limpio y premium, además de un ajuste cómodo para mascotas de distintos tamaños", señala la descripción oficial del producto.

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La marca detalló que las playeras estarán disponibles a partir del próximo 1 de mayo, con un precio aproximado de 799 pesos mexicanos.