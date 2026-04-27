El Cruz Azul regresó a la senda del triunfo y se encarriló de cara a la Liguilla del futbol mexicano.

La Máquina se tardó en carburar, pero, cuando lo hizo, aplastó (4-1) Necaxa en una noche más que especial porque fue en su regreso al estadio Banorte, luego de casi dos años.

José Paradela, Agustín Palavecino, Luka Romero y Andrés Montaño fueron los autores de las anotaciones celestes ante los Rayos.

Con los tres puntos, el conjunto de la Noria escaló hasta la tercera posición, por lo que se enfrentará al Atlas en los cuartos de final de la Fiesta Grande.

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La victoria le servirá para llegar con mayor confianza a la lucha por el título, luego de los días de turbulencia que vivió por la salida de Nicolás Larcamón.

Sin embargo, de cara a que dispute uno de los cuatro boletos para las semifinales contra los Zorros, volvieron a surgir los rumores en torno al equipo cementero.

En esta ocasión, están relacionados con la posible salida de uno de sus jugadores más importantes.

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Tras finalizar el partido en el Coloso de Santa Úrsual, Erik Lira habló sobre una posible partida al viejo continente, en entrevista para TUDN.

"Estoy trabajando para eso... si bien, ahora son rumores, quiero hacerlo realidad. Primero necesitaba ganar este partido que era muy importante, después quiero estar en la lista [del Mundial] y no solamente yo, sino los que están allá darán un salto importante; vamos a levantar la mano para que seamos más en Europa", declaró.

El volante mexicano también decidió mandarle un mensaje a la afición celeste, en dado caso de que ya haya disputado su último partido con la camiseta del Cruz Azul.

"Agradecerles... se me pone la piel chinita, tengo muchos sentimientos encontrados... Cruz Azul siempre va a estar en mi corazón", expresó.

Sobre las posibilidades que tiene la Máquina en la Fiesta Grande, el canterano de los Pumas reconoció que lamentará no poder estar presente, ya que tendrá que reportar con la Selección Mexicana para la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.

"Estamos muy fuertes, [pero] me duele bastante dejar al equipo porque estoy seguro que haremos historia y me dolerá verlos, pero voy a estar apoyando a full a todos mis compañeros con la playera bien puesta", aseguró Erik Lira, quien podría estar viviendo sus últimos momentos con la Máquina.