Joel Huiqui lanza advertencia a rivales de Cruz Azul: "La Liguilla no está muertinha"

El Cruz Azul le pasó por encima (4-1) al Necaxa en su regreso al estadio Banorte, lo que provocó que renaciera la ilusión.

La Máquina, ya sin Nicolás Larcamón conduciéndola, goleó a los Rayos, con anotaciones de José Paradela, Agustín Palavecino, Luka Romero y Andrés Montaño.

A pesar de que no tuvo el mejor arranque, el equipo celeste poco a poco comenzó a conectarse y, en 43 minutos, marcó sus cuatro tantos.

La victoria le permitió cortar una racha de nueve partidos consecutivos sin poder ganar, alcanzar el tercer lugar de la tabla y ganarse el premio del millón de dólares, al ser el mejor club de la Temporada 2025-26.

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El nuevo director técnico del Cruz Azul, Joel Huiqui, habló después del holgado triunfo y valoró el trabajo de sus jugadores porque "ellos son los importantes, que van a la cancha, se rompen el alma y dan la cara por el club".

"Para ellos, es muy importante el triunfo. Quiero resaltar el esfuerzo de los muchachos dentro del campo, la calidad que tienen es increíble, son unos jugadores maravillosos y estoy muy orgulloso de ellos", declaró.

En conferencia de prensa, el canterano celeste se quitó los reflectores y mencionó que no tuvo mucho tiempo para preparar el duelo ante los Rayos luego de la salidad de Nicolás Larcamón.

"Lo nuestro fue básico, un trabajo muy simple, no fue complicado. El trabajo que se hizo fue poco, fue análisis del rival. Nuestra intervención, dentro del juego, fue dar la información correcta y precisa para poder enfrentar un partido que era muy importante para el club", expresó.

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Joel Huiqui también compartió su emoción al dirigir al equipo donde creció como futbolista profesional.

"Hoy (ayer) fue un sueño dirigir al club de mis amores, fue increíble. En el club llevo toda la vida, no solamente llevo seis años como entrenador, nunca he salido del club y sigo mejorando para ser mejor director técnico", añadió.

Al finalizar su conferencia, el exjugador decidió mandar este curioso mensaje a todos los rivales del Cruz Azul de cara al inicio de la Fiesta Grande: "Ah, y recuerden... la Liguilla no está muertinha, eh".

Las palabras de Joel Huiqui provocaron las risas en la sala de prensa y, de inmediato, se volvieron virales en las redes sociales.