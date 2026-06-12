La jefa de Gobierno, Clara Brugada, encabezó la inauguración de la nueva Unidad de Urgencias del Hospital General de Xoco, que cuenta con tecnología de punta: un quirófano inteligente y una nueva sala de choque que permitirán atender emergencias y realizar diagnósticos más precisos.

“Hoy se entrega una renovación integral del servicio de urgencias de este hospital”, dijo.

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Tras explicar que anualmente, este hospital, ubicado en la alcaldía Benito Juárez, atiende a más de 44 mil personas, la mandataria capitalina confió en que esta renovación tendrá impacto favorable en la población, pues permitirá menos tiempos de espera, mejores cuidados de la salud y mayores oportunidades de recuperación para los pacientes.

“Hoy vimos el nuevo quirófano inteligente, totalmente digitalizado, para atender padecimientos médicos de alta complejidad. Así se garantiza que las y los médicos cuenten con la tecnología de última generación, para operar mejor, para tomar decisiones informadas y realizar procedimientos complejos con mayor precisión. Para las y los pacientes, este quirófano inteligente asegura cirugías más seguras, menos riesgos, diagnósticos más precisos y mejores posibilidades de recuperación”, dijo.

Foto: Especial

Brugada Molina consideró que las urgencias no tienen que ser “el último eslabón” del sistema de salud, pues destacó que “la producción de salud” inicia mucho antes de llegar a este espacio, con la prevención y promoción de hábitos saludables.

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“Con esta renovación en Xoco, seguimos construyendo una ciudad donde nadie se quede atrás, cuando más lo necesita. Con esta inversión, cuidamos mejor de la salud y salvamos vidas, externó.

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Tras un recorrido por las nuevas instalaciones, la secretaria de Salud, Nadine Gasman Zylbermann, afirmó que la modernización de este hospital con 64 años de historia fortalecerá la capacidad de respuesta del centro hospitalario y de la ciudad, ante emergencias críticas.

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“Su impacto se va a traducir en mejores posibilidades de recuperación, menos complicaciones y una mayor capacidad para salvar vidas, donde cada minuto cuenta. Y justamente cuando hablamos de calidad de la atención, también hablamos de escuchar a las personas, de identificar problemas y de mejorar continuamente los servicios”, aseveró.

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