Hay quienes tardan años en encontrar su perfume ideal. También están las que tienen una colección completa y cambian de fragancia según el estado de ánimo, la estación o incluso el plan del día.

Y aunque las notas olfativas suelen ser la forma más común de elegir un perfume, la realidad es que muchas veces la decisión tiene más que ver con la personalidad que con el aroma en sí.

Después de todo, una fragancia también comunica algo de quien la lleva. Puede ser discreta, romántica, elegante, divertida o imposible de olvidar. Si estás buscando tu próxima firma olfativa, esta guía puede ayudarte a encontrarla.

Para las románticas: flores suaves y notas empolvadas

Si eres de las que guarda cartas, llora con las películas románticas o siempre encuentra belleza en los pequeños detalles, probablemente te sentirás cómoda con fragancias florales. Las rosas, peonías, magnolias y flores blancas suelen transmitir una sensación delicada y femenina sin resultar demasiado intensas.

También funcionan muy bien las notas empolvadas, que evocan elegancia clásica y una sensación casi nostálgica. Busca aromas con:

Rosa

Peonía

Jazmín

Violeta

Almizcles suaves

Idôle de Lancôme, Sakura de Dior, Kenzo Flower By Kenzo For Women. Foto: Amazon

Para las que aman viajar: aromas frescos y luminosos

Hay personas que siempre están pensando en su próximo destino. Si te identificas con esa energía, las fragancias cítricas suelen ser una excelente opción. Transmiten libertad, movimiento y ligereza. Además, son perfectas para quienes prefieren perfumes que se sienten frescos y naturales.

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Las notas inspiradas en el mar, el té o los paisajes mediterráneos también suelen conectar con este tipo de personalidad. Busca aromas con:

Bergamota

Limón

Mandarina

Té verde

Notas marinas

Un Jardin sur le Nil de Hermes, light blue summer vibes eau de toilette de Dolce & Gabbana, Lancôme Ôff Now Eau de Toilette. Foto: Hermes, Sephora, Amazon

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Para las que quieren oler elegantes sin esfuerzo

Existe ese tipo de persona que siempre parece impecable, incluso cuando asegura que se arregló en cinco minutos. Para ellas funcionan las fragancias sofisticadas y equilibradas.

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Son perfumes que no buscan llamar la atención de inmediato, pero que dejan una impresión duradera. Las notas amaderadas suaves y los almizcles suelen ser las favoritas de quienes buscan una elegancia discreta. Busca aromas con:

Almizcle blanco

Sándalo

Cachemira

Iris

Cedro

Gris Dior Esprit de Parfum, Ferragamo Fiamma Assoluta, Estée Lauder. Foto: Dior, Ferragamo, Amazon

Para las que quieren que todos recuerden su perfume

Si te gusta entrar a un lugar y que alguien pregunte qué perfume llevas, probablemente necesitas algo con más presencia. Las fragancias orientales, especiadas o gourmand suelen destacar por su intensidad y capacidad de permanencia.

Son aromas que dejan estela y suelen asociarse con personalidades seguras, extrovertidas y con mucha presencia. Busca aromas con:

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Vainilla

Ámbar

Canela

Pachulí

Tonka

Eau de parfum Lattafa Badee, Colonia maja fragancia oriental, Perfume Árabe Mountain Rose Paris. Foto: Liverpool, Aurrerá, Mundo dermocosmetico.

Para las minimalistas: menos es más

No todo el mundo quiere un perfume que se note desde el otro lado de la habitación.

Para quienes prefieren la sencillez, las fragancias limpias son una apuesta segura. Son aromas que recuerdan a ropa recién lavada, piel limpia o una mañana tranquila. Su encanto está precisamente en que parecen formar parte natural de quien los usa. Busca aromas con:

Algodón

Té blanco

Almizcles limpios

Pera

Flor de azahar

Clean Classic - Warm Cotton, Eau de Parfum Infusion D'Iris, Calvin Klein - CK One. Foto: Walmart, Prada, Amazon

El mejor perfume es el que se siente como tú. Las tendencias cambian cada temporada, pero las fragancias tienen algo distinto: suelen acompañarnos durante años y terminan convirtiéndose en parte de nuestra identidad.

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Por eso, más allá de elegir el perfume que está de moda, vale la pena encontrar uno que realmente conecte contigo. Porque cuando una fragancia refleja tu personalidad, deja de ser un accesorio y se convierte en una firma.

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