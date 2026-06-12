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Hay quienes tardan años en encontrar su perfume ideal. También están las que tienen una colección completa y cambian de fragancia según el estado de ánimo, la estación o incluso el plan del día.
Y aunque las notas olfativas suelen ser la forma más común de elegir un perfume, la realidad es que muchas veces la decisión tiene más que ver con la personalidad que con el aroma en sí.
Después de todo, una fragancia también comunica algo de quien la lleva. Puede ser discreta, romántica, elegante, divertida o imposible de olvidar. Si estás buscando tu próxima firma olfativa, esta guía puede ayudarte a encontrarla.
Para las románticas: flores suaves y notas empolvadas
Si eres de las que guarda cartas, llora con las películas románticas o siempre encuentra belleza en los pequeños detalles, probablemente te sentirás cómoda con fragancias florales. Las rosas, peonías, magnolias y flores blancas suelen transmitir una sensación delicada y femenina sin resultar demasiado intensas.
También funcionan muy bien las notas empolvadas, que evocan elegancia clásica y una sensación casi nostálgica. Busca aromas con:
- Rosa
- Peonía
- Jazmín
- Violeta
- Almizcles suaves
Para las que aman viajar: aromas frescos y luminosos
Hay personas que siempre están pensando en su próximo destino. Si te identificas con esa energía, las fragancias cítricas suelen ser una excelente opción. Transmiten libertad, movimiento y ligereza. Además, son perfectas para quienes prefieren perfumes que se sienten frescos y naturales.
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Las notas inspiradas en el mar, el té o los paisajes mediterráneos también suelen conectar con este tipo de personalidad. Busca aromas con:
- Bergamota
- Limón
- Mandarina
- Té verde
- Notas marinas
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Para las que quieren oler elegantes sin esfuerzo
Existe ese tipo de persona que siempre parece impecable, incluso cuando asegura que se arregló en cinco minutos. Para ellas funcionan las fragancias sofisticadas y equilibradas.
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Son perfumes que no buscan llamar la atención de inmediato, pero que dejan una impresión duradera. Las notas amaderadas suaves y los almizcles suelen ser las favoritas de quienes buscan una elegancia discreta. Busca aromas con:
- Almizcle blanco
- Sándalo
- Cachemira
- Iris
- Cedro
Para las que quieren que todos recuerden su perfume
Si te gusta entrar a un lugar y que alguien pregunte qué perfume llevas, probablemente necesitas algo con más presencia. Las fragancias orientales, especiadas o gourmand suelen destacar por su intensidad y capacidad de permanencia.
Son aromas que dejan estela y suelen asociarse con personalidades seguras, extrovertidas y con mucha presencia. Busca aromas con:
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- Vainilla
- Ámbar
- Canela
- Pachulí
- Tonka
Para las minimalistas: menos es más
No todo el mundo quiere un perfume que se note desde el otro lado de la habitación.
Para quienes prefieren la sencillez, las fragancias limpias son una apuesta segura. Son aromas que recuerdan a ropa recién lavada, piel limpia o una mañana tranquila. Su encanto está precisamente en que parecen formar parte natural de quien los usa. Busca aromas con:
- Algodón
- Té blanco
- Almizcles limpios
- Pera
- Flor de azahar
El mejor perfume es el que se siente como tú. Las tendencias cambian cada temporada, pero las fragancias tienen algo distinto: suelen acompañarnos durante años y terminan convirtiéndose en parte de nuestra identidad.
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Por eso, más allá de elegir el perfume que está de moda, vale la pena encontrar uno que realmente conecte contigo. Porque cuando una fragancia refleja tu personalidad, deja de ser un accesorio y se convierte en una firma.
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