El verano suele ser la temporada favorita para aclarar el cabello, pero este 2026 las tendencias se alejan de los rubios excesivamente fríos y apostan por tonos que aportan dimensión, calidez y un acabado mucho más natural.

La inspiración llega tanto de celebridades como de redes sociales, donde los colores suaves, soleados y de bajo mantenimiento están ganando terreno. La clave está en encontrar un rubio que ilumine el rostro sin perder movimiento ni profundidad.

Estos son los tonos de rubio que prometen convertirse en los favoritos de los salones durante los próximos meses.

Blonde latte, el rubio más sofisticado del momento

Si hubiera que elegir un color que resume las tendencias de 2026, probablemente sería el blonde latte. Inspirado en los tonos cremosos del café con leche, combina reflejos beige, dorados suaves y matices neutros que crean un resultado elegante y favorecedor.

La gran ventaja de este rubio es que funciona en distintos tonos de piel y ofrece una transición más natural cuando comienza a crecer la raíz.

Foto: Instagram @theretreatdxb

Rubio miel: el clásico que nunca falla

Los tonos miel regresan cada verano, pero este año lo hacen con más fuerza que nunca. Su mezcla de reflejos dorados y cálidos aporta luminosidad inmediata al rostro y ayuda a crear ese efecto de cabello besado por el sol que muchas buscan durante la temporada.

Además, suele requerir menos mantenimiento que los rubios cenizos o platinados.

Foto: Instagram @blondiemadrid

Rubio vainilla para quienes buscan más luz

Más claro que el rubio miel pero menos extremo que un platinado, el rubio vainilla se perfila como una de las opciones favoritas para quienes desean un cambio visible sin sacrificar naturalidad.

Sus matices suaves crean un efecto brillante y delicado que funciona especialmente bien en cabellos con bases claras.

Foto: Instagram @jarelishairstyle

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Rubio arena, el favorito de las minimalistas

Entre los tonos más discretos de la temporada aparece el rubio arena. Su combinación de matices beige y dorados suaves ofrece un acabado elegante, sofisticado y muy fácil de llevar.

Es una excelente opción para quienes buscan aclarar el cabello sin que el resultado se vea demasiado artificial.

Foto: Instagram @peluqueriafatimaalbo

Bronde: el equilibrio perfecto entre rubio y castaño

El bronde continúa consolidándose como uno de los colores más pedidos en los salones. Como su nombre lo indica, mezcla lo mejor del rubio y el castaño para crear una melena llena de profundidad y movimiento. Su popularidad radica en que aporta luz al rostro sin exigir retoques constantes.

Foto: Instagram @byandrewgonzalez

Si algo tienen en común los rubios que dominarán el verano 2026 es que todos buscan un resultado más suave y favorecedor. Atrás quedaron los tonos uniformes y excesivamente fríos; ahora la apuesta está en los reflejos multidimensionales, el brillo saludable y los colores que parecen iluminarse de forma natural bajo el sol.

Porque este verano, más que transformar por completo el cabello, la tendencia consiste en potenciarlo con tonos cálidos, luminosos y fáciles de mantener.

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