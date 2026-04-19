El cabello se puede dañar por factores ambientales, por todos los productos que le aplicamos y que suelen resecarlo, por el uso excesivo de planchas y otros hábitos de la rutina diaria, por ejemplo, amarrarlo mojado.

Sin embargo, existen soluciones para revertir una melena seca y propensa al quiebre, tal es el caso de los aceites. En De Última te decimos cuáles son los mejores.

Un cabello con exceso de frizz y puntas abiertas es señal de que está maltrato. Foto: Unsplash

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¿Cuáles son los signos de un cabello maltratado?

Las señales que da el cabello cuando necesita “ayuda” pueden ser muy obvias, más cuando conoces bien su textura en su estado sano. Por otro lado, si aún no identificas por completo las características de un pelo maltratado, son:

Cabello con exceso de frizz.

Cabello sin brillo.

Puntas abiertas u orzuela.

Puntas secas.

Para mejorar la apariencia de tu melena con una opción rápida, que tienes en casa o es fácil de encontrar, son los aceites. De acuerdo con Garnier, estos no sólo nutrirán las hebras capilares, sino que también notarás cambios como:

Cabello suave y manejable.

El aceite creará una barrera para impedir daños en el pelo.

Controlará el frizz.

Evitar la caída del cabello y estimular su crecimiento.

Los aceites mejorarán el frizz, darán brillo y crearán una barrera protectora en el pelo. Foto: Unsplash

¿Cuáles son los mejores aceites para el cabello maltratado?

Todo cabello maltratado puede lucir igual, pero no todos requieren de los mismos cuidados. Garnier brinda una guía de distintos aceites para tratar necesidades específicas.

Aceite de aguacate y oliva

Los aceites de aguacate y oliva son los mejores hidratantes para el cabello gracias a sus antioxidantes y la vitamina E que contienen. Dichos elementos no solo reparan a profundidad la salud del pelo, también reducen favorablemente el frizz.

Aceite de coco y semilla de sésamo

Estos aceites se recomiendan aplicar en cabellos dañados con puntas abiertas o porosos, pues sus antioxidantes y sus vitaminas A, B, C y E ayudan a solucionar la porosidad del cabello y restaurar la orzuela de las puntas.

De igual manera, el aceite de semilla de sésamo combate los radicales libres, producidos por el humo del tabaco y los rayos UV del sol.

Aceite de ricino o de romero

La caída del cabello es otro factor de la falta de cuidado capilar, ya que se puede confundir por estrés acumulado. Pero si se abusa de herramientas como plancha, secadora o tenazas, entonces la pérdida de las hebras es a causa del calor.

El aceite de ricino y de romero nutrirán y fortalecerán el cuero cabelludo por sus propiedades antioxidantes y vitamina E.

Otros aceites nutritivos

Otros aceites como el de argán y almendras son otras alternativas para una hidratación intensa.

¿Cómo aplicar aceite para cabello maltratado?

Te recomendamos aplicar estos aceites de una a tres veces por semana, según sean tus necesidades.

Su aplicación debe realizarse de medios a puntas, nunca de raíz, ya que se pueden tapar los folículos capilares y como resultado el cabello se caerá, el cuero cabelludo presentará inflamaciones y picazón.

Aplicar el aceite para cabello maltratado de medios a puntas para evitar la obstrucción de los folículos capilares. Foto: Unsplash

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