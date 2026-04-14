En temporada de primavera, muchas mujeres optan por cortarse el cabello para enfrentar las altas temperaturas; sin embargo, a veces no logran decidirse por un estilo porque no tienen la certeza si les favorecerá.

Este es un problema común a cualquier edad, pero se incrementa en las décadas de los 40 y 50, cuando aparecen muchos miedos asociados al cambio de apariencia.

Por lo anterior, si te encuentras dentro de ese grupo de personas, aquí te presentamos un corte que realiza tus facciones y hasta te hace lucir más juvenil.

En los años 40 y 50 aparecen más miedos sobre hacerse un cambio de look, pero este corte es un acierto total. Foto: Freepik

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¿Cuáles son las ventajas de un corte de cabello en mujeres mayores?

Cortarse el cabello en la madurez no es solo una decisión estética; también puede traer varios beneficios prácticos y emocionales.

Para empezar, un corte adecuado puede suavizar rasgos, dar más movimiento al cabello y proyectar una apariencia más moderna. Aunque no en todas las mujeres, el pelo largo y sin forma puede endurecer las facciones, mientras que uno bien estructurado aporta ligereza.

Otro beneficio es el cabello saludable; con el paso del tiempo, el pelo suele volverse seco y frágil. Pero cortarlo elimina puntas abiertas y zonas dañadas, ayudando a que crezca más fuerte y con mejor aspecto.

También es importante mencionar el bajo mantenimiento, especialmente útil para las mujeres que no tienen mucho tiempo en su rutina. Un cabello corto o con forma suele requerir menos tiempo de secado, peinado y productos.

Y, finalmente, el beneficio de sentirse seguras; aceptar los cambios naturales, como las canas o la textura distinta, y elegir un buen corte que los acompañe puede fortalecer la autoaceptación.

Un corte en edad madura también ayuda a mejorar el autoestima. Foto: Freepik

¿Cuál es el mejor corte para mujeres de 40 y 50 años?

Si estás pensando en un cambio de look, el corte long bob es tu mejor opción.

De acuerdo con la estética Cristina Cisneros, es un estilo caracterizado por una cabellera recta y ligeramente degrafilada, que llega a la altura de los hombros o unos centímetros por debajo.

Este corte combina la elegancia del bob tradicional con la versatilidad del cabello largo, haciéndolo la alternativa ideal para renovar la apariencia sin arriesgar demasiado.

Además, los expertos destacan que favorece a todos los tipos de rostro y se adapta a diferentes estilos, por lo que pues puede llevarse recto para un look más sofisticado, con ondas para un efecto natural y fresco, degrafilado para aportar movimiento, asimétrico para un estilo un poco más arriesgado, o incluso con fleco.

Por otra parte, la peluquería Isabel García señala que el long bob se adapta a distintos estilos de vida, lo que representa un beneficio para las mujeres maduras que tienen muchas ocupaciones tanto en casa como en el trabajo.

Y además es fácil de peinar, un detalle positivo para quienes llegan a las décadas de los 40 o 50 y presentan dificultades para manipular herramientas de calor o que no se consideran diestras con herramientas como los peines y cepillos.

Long bob. Foto: Instagram @pmolinares.23

¡No le tengas miedo a las tijeras! A veces un corte de cabello es justo lo que necesitas para verte más fresca, ligera y elegante, sin importar la edad.

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