Cada persona tiene partes del rostro que destacan naturalmente, pero cuando pasa por una “intervención” de maquillaje suelen resaltar aún más: pómulos, ojos y, por supuesto, labios. A algunas les gusta resaltar su boca con labiales de colores rojos o rosas, mientras otras prefieren algo más discreto, como los de tonos nude. En De Última te decimos cómo elegir el color ideal según tu tez.

El labial es el producto de maquillaje que no puede faltar en la cosmetiquera. Foto: Unsplash

¿Cómo elegir el tono de labial perfecto para ti?

Para encontrar el color de labial perfecto primero se debe identificar con precisión el tono y el subtono de piel (frío, cálido y neutro). Un truco de los asesores de imagen para identificarlo es mirar el color de las venas en tus muñecas: si son azuladas, el subtono puede ser frío; si son más verdes, este puede ser cálido.

Piel clara

De acuerdo con L’Oréal Paris, a las pieles claras les quedan mejor los tonos de labial rosa y beige. Subtonos de piel:

Frío: los tonos rosas resaltarán la piel clara de este característico subtono.

Cálido: a las pieles claras con subtonalidades cálidas les quedan mejor los colores naranjosos. Como un nude rosa con tonos naranjas, casi coral, o un tono rojizo, como un terracota.

Neutro: para que un labial combine con la tonalidad clara neutra se recomienda probar los colores rosas que no sean brillantes, los beige y los marrones claros.

La modelo Taylor Hill es de piel clara neutra. Foto: Instagram @hungvanngo

Leer también: Cuántos meses puedes usar una paleta de sombras

Piel morena

La clave para estas pieles son los colores fuertes y llamativos. Según los subtonos de tu piel, prueba con los siguientes labiales:

Frío: un labial rosa o tonos morados con un toque de marrón son ideales para tu boca.

Cálido: si eres más cálida se recomiendan los labiales marrones dorados, rojos cálidos con subtonalidades naranjas y marrones.

Neutro: una cosa es segura, los labiales nude marrones son los que mejor les van a las pieles morenas, al igual que los rosas oscuros.

La rapera tailandesa Milli es de piel morena cálida. Foto: Instagram @phuckitol

Piel oscura

Estos son los labiales que mejor les quedan:

Frío: todos los tonos morados, los labiales marrones fríos y fuertes se verán increíbles.

Cálido: por otro lado, las pieles cálidas siempre se complementarán con colores rojos fuertes o quemados.

Neutro: los labiales morados y los marrones fuertes son la mejor opción que puedas escoger.

La cantante Rihanna es un gran ejemplo a seguir para elegir el color de labial si eres de piel oscura cálida. Foto: Instagram @badgalriri

Una vez que identificaste tu tono y subtono de piel, intenta probar labiales que resalten tu belleza; escoge los que te hagan sentir más segura, cómoda y hermosa.

Leer también: Lo que debes saber antes de ponerte pestañas postizas

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters/