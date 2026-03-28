El maquillaje de ojos ayuda a resaltar la mirada, así que las paletas de sombras son indispensables en la cosmetiquera.

En comparación con otros productos, las sombras tienen una larga duración de vida, pero si las sigues utilizando después de su fecha de vencimiento, podrías presentar reacciones alérgicas.

En De Última te contamos cuántos meses puedes usar una paleta de sombras y las características que tiene cuando ya no está en buen estado.

Maquillaje como accesorio del diario. Foto: Unsplash

¿Cuántos meses puedes usar una paleta de sombras?

La caducidad de los artículos de maquillaje pueden variar entre sí, algunos duran más y otros menos. Las sombras de ojos en polvo pueden durar entre 12 y 24 meses. Cada marca especifica los meses de uso sugeridos en el empaque y esa fecha de caducidad se cuenta a partir de que abres y comienzas a usar el producto.

Las sombras de ojos es el cosmético que tiene una vida útil más larga a comparación de otros. Foto: Unsplash

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¿Cómo identificar cuando la sombra de ojos está dañada?

Cambio de color. Una señal obvia de que la paleta de sombras ya no está en buenas condiciones es el color de los pigmentos, ya que pueden verse descoloridos o más obsucros. En ocasiones pueden presentar desmoronamientos o separación del producto.

ya no está en buenas condiciones es el color de los pigmentos, ya que pueden verse descoloridos o más obsucros. En ocasiones pueden presentar desmoronamientos o separación del producto. Pigmentación y difuminación. Otra señal es la falta de pigmentación de tu sombra o incluso la difuminación, si notas que ya no es tan fácil trabajar con los colores de tu paleta ni con la fórmula, significa que ya no está en buenas condiciones y debes despedirte de ella.

pigmentación de tu o incluso la difuminación, si notas que ya no es tan fácil trabajar con los colores de tu paleta ni con la fórmula, significa que ya no está en buenas condiciones y debes despedirte de ella. Textura y olor diferente. Por otro lado, si percibes que el olor de tu maquillaje cambió de uno agradable por uno a humedad o a rancio, presenta granulos o el pigmento se separa entre sí sin razón, deshazte de ella.

Si tus sombras de ojos ya no se ven ni huelen bien, es mejor despedirte de ellas y comprar otras. Foto: Unplash

¿Cómo conservar las sombras de ojos?

Maybelline recomienda utilizar brochas de maquillaje para tomar el producto y depositarlo en el párpado, además de lavar las brochas que utilizas al menos una vez a la semana.

También evita utilizar las yemas de tus dedos o brochas que aún no lavas según el tiempo recomendado, pues puedes contaminar el producto con los gérmenes que contengan. Las sombras se dañarán más rápido y podrías contraer una infencción ocular.

No apliques las sombras de ojos con los dedos o con una brocha sin lavar. Foto: Unsplash

Identifica la fecha de caducidad

Localizar los símbolos de caducidad en los productos de maquillaje es sencillo, ya que por lo general vienen en el empaque. Se localizan en la base de la caja o en una de sus carátulas. Su señalización es la cantidad de meses, con una letra M (months o meses), junto a un símbolo de envase.

Señalamientos para indentificar la fecha de caducidad en los productos de cosmetología. Foto: Unsplash

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