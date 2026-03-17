Nuestro rostro siempre está expuesto a la contaminación ambiental, además de los vientos, los rayos del sol y el sudor.

Existen otros motivos en nuestra vida diaria que pueden ser responsables de algunos desequilibrios e imperfecciones que aparecen en el cutis, como tocarnos la cara con las manos sucias. Por eso, en De Última te brindamos 5 hábitos de higiene para cuidar tu piel.

Tener hábitos de higiene para la piel le brindará un mejor aspecto. Foto: Unsplash

5 hábitos de higiene para cuidar la piel del rostro

Nuestras rutinas diarias son importantes, especialmente cuando se trata del cuidado facial. Más allá de lavar y aplicar productos en la cara para mantenerla cuidada, se debe prestar atención a otros aspectos, como:

1. No tocarse la cara

Como se mencionó al principio, uno de los hábitos inconscientes que realizamos a lo largo del día es tocar nuestra cara con las manos. Lo malo de esta acción es que las manos no se encuentran limpias.

Se tiene contacto con una variedad de objetos, desde los tubos y el dinero para el transporte público, hasta nuestro celular. Dichos objetos representan una fuente de microbios que, al tener contacto con la cara, pueden generar consecuencias.

Evita tocar tu rostro durante el día si tus manos no están completamente limpias. Foto: Unsplash

2. Limpiar el celular

Así es, el celular también es un objeto que puede vulnerar la piel, ya sea por contacto indirecto: porque siempre lo tenemos en las manos, o por contacto directo con la cara al recibir una llamada telefónica.

Se utiliza el celular en la calle, se deja en superficies públicas e incluso se usa en el baño. Al tener contacto directo con el rostro puede provocar problemas en la piel. Se recomienda desinfectar el celular, al menos, una vez al día.

El celular es portador de bacterias y tiene contacto directo con la cara. Desinféctalo una vez al día. Foto: Unsplash

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3. Limpiar tus brochas con frecuencia

Es recomendable lavar constantemente las brochas de maquillaje. Expertos en el cuidado de la piel recomiendan que las brochas de uso diario deben lavarse una vez a la semana, si no es el caso, puedes hacerlo cada dos semanas.

Lavar las brochas de maquillaje es importante, ya que estas acumulan polvo, bacterias, aceites de la piel y residuos de maquillaje. Lávalas con frecuencia para mantener una piel sana.

Se recomienda lavar las brochas de uso diarios una vez a la semana. Foto: Unsplash

4. Tener las fundas de las almohadas limpias

Cada noche tu cabeza toca la almohada, así que es importante que seas constante en el cambio de tus fundas. Si eres de las personas que prefieren bañarse en la mañana y te vas a dormir, considera que el cabello carga durante el día la contaminación del aire. Además, cada noche la ropa de cama acumula grasa, células muertas y restos de productos de skincare que aplicaste en la noche.

Es recomendable cambiar tus sábanas y fundas de almohadas una vez por semana.

Mantener limpia las sábanas y fundas es clave para la salud de tu piel. Foto: Unsplash

5. Usar una toalla para el rostro

En ocasiones, el ritmo del día a día nos lleva a usar la misma toalla del cuerpo en la cara, incluso, es común que sequemos nuestro cutis con la toalla de manos. Pero no siempre es recomendable.

La dermatóloga Cristina Vico, explica en el medio Vanitatis: "...es recomendable usar toallas diferentes para la cara y el cuerpo. Esto se debe a que si usamos la misma toalla podríamos transmitir, desde la piel del cuerpo, bacterias y otros residuos corporales a la piel de la cara, que habitualmente es más sensible e irritable...".

Si por practicidad u otro motivo usas la misma toalla, cámbiala con frecuencia.

Finalmente, queremos recordarte que es bueno tener una rutina de skincare durante dos momentos del día, en la mañana y en la noche. Al despertar retiras el exceso de grasa que se acumuló en la noche; en la noche, limpias el sudor, las impurezas ambientales, el maquillaje y los aceites que produce el rostro de manera natural. No olvides aplicar protector solar diariamente.

Tener una rutina para cuidar la piel evitará la aparición de granos. Foto: Unsplash

¿Cuáles son las consecuencias de no tener buenos hábitos de higiene en el rostro?

Sus consecuencias más comunes son:

Acné.

Resequedad en la piel.

Apariencia opaca.

Envejecimiento temprano.

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