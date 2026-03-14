En los últimos años, el cuidado de la piel se ha convertido en una prioridad dentro de las rutinas de belleza, especialmente cuando se trata del rostro, ya que cada persona tiene necesidades específicas según su tipo de piel.

Los remedios naturales son parte de las alternativas favoritas de skincare. En De Última, esta vez te contamos cuáles son los beneficios del agua de rosas para la cara y por qué podría ser un ingrediente interesante para incorporar en tu rutina de belleza.

El agua de rosas tiene propiedades antiinflamatorias, antioxidantes, de antienvejecimiento y repara la piel. Foto: Unsplash

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¿Cuáles son los beneficios del agua de rosas en la cara?

La rosa es una planta que se ha utilizado durante siglos con distintos fines, desde la gastronomía hasta la cosmetología. Además, sus pétalos también han sido empleados tradicionalmente como remedio natural en diferentes prácticas medicinales.

De acuerdo con el National Institutes of Health, muchas de sus propiedades provienen de los pétalos, los cuales contienen compuestos que pueden aportar beneficios a la piel.

Entre sus propiedades más destacadas se encuentran:

Antiinflamatorias

Antioxidantes

Antienvejecimiento

Reparadoras para la piel

Antimicrobianas, lo que significa que pueden ayudar a combatir bacterias presentes en la piel.

Además, el agua de rosas es suave con la piel, por lo que puede utilizarse para retirar residuos de maquillaje y aportar hidratación. Por esta razón, muchas personas la utilizan como tónico facial dentro de su rutina de cuidado.

También puede utilizarse como una ligera bruma facial para refrescar la piel o ayudar a fijar el maquillaje, aunque no sustituye por completo a los productos diseñados específicamente para esa función.

El agua de rosas puede utilizarse como desmaquillante o para fijar el maquillaje. Foto: Unsplash

Otros usos del agua de rosas

La marca Nivea comparte algunas formas de aprovechar el agua de rosas dentro de la rutina de cuidado facial:

1. Retira las impurezas del rostro

Puedes rociar agua de rosas con un atomizador sobre el rostro o aplicarla con un algodón para ayudar a retirar impurezas y refrescar la piel.

2. Reduce inflamaciones

Gracias a sus propiedades calmantes, el agua de rosas puede ayudar a reducir el enrojecimiento o la inflamación leve en la piel, aportando una sensación de alivio.

3. Contra la hinchazón de ojos

También puede utilizarse para aliviar la hinchazón en los ojos. Para ello, humedece dos algodones con agua de rosas, colocándolos sobre los párpados cerrados y déjalos actuar entre 10 y 15 minutos.

Consejos para el uso de agua de rosas

Aunque es posible preparar el agua de rosas en casa, especialistas en cuidado de la piel señalan que el proceso de destilación debe realizarse correctamente para evitar contaminaciones o reacciones en la piel.

Antes de usar cualquier producto nuevo, incluido el agua de rosas , es recomendable realizar una prueba de alergia en una pequeña zona de la piel.

, es recomendable realizar una prueba de alergia en una pequeña zona de la piel. Si después de aplicarlo notas enrojecimiento, picazón o irritación, lo mejor es evitar su uso en el rostro.

Las personas con piel muy sensible o alergia a componentes derivados de la rosa deben consultar con un especialista antes de usarlo.

Para evitar irritaciones, se recomienda utilizar productos de agua de rosas de marcas confiables y formulaciones dermatológicamente comprobadas.

No se recomienda el agua de rosas casera debido a la destilación de los pétalos que pueden contener bacterias. Foto: Unsplas

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