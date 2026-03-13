En los últimos años, el aceite de coco se ha convertido en uno de los ingredientes naturales más populares dentro de las rutinas de belleza. Gracias a sus propiedades hidratantes y antioxidantes, muchas personas lo utilizan para el cabello, el rostro e incluso para el cuidado de zonas sensibles del cuerpo.

¿El aceite de coco realmente ayuda a aclarar las axilas? Foto: Freepik

Entre los remedios caseros más compartidos en redes sociales está la idea de que el aceite de coco puede ayudar a aclarar las axilas, una preocupación común cuando la piel de esta zona se oscurece por factores como la fricción, el rasurado frecuente o el uso de desodorantes irritantes. Pero, ¿realmente funciona?

¿El aceite de coco aclara la piel?

El aceite de coco no es un agente despigmentante, es decir, no contiene componentes que eliminen directamente la pigmentación de la piel.

Sin embargo, sí tiene propiedades que pueden ayudar a mejorar la apariencia de la piel con el tiempo. Este aceite es rico en ácidos grasos y vitamina E, lo que ayuda a hidratar, suavizar y reparar la barrera cutánea.

Cuando la piel de las axilas está reseca o irritada, puede verse más oscura. En esos casos, el aceite de coco puede contribuir a que la piel luzca más uniforme y saludable, aunque no actúe como un aclarador directo.

El aceite de coco es uno de los ingredientes naturales más usados. Foto: Freepik

Por qué las axilas pueden oscurecerse

Antes de buscar un tratamiento, es importante entender qué puede causar la pigmentación en esta zona. Entre las causas más comunes se encuentran:

Fricción constante entre la piel o con la ropa.

Rasurado frecuente.

Irritación por desodorantes o antitranspirantes.

Acumulación de células muertas.

Cambios hormonales.

En algunos casos, también puede estar relacionado con afecciones de la piel, por lo que, si el oscurecimiento aparece de forma repentina o es muy marcado, lo más recomendable es consultar con un dermatólogo.

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Cómo usar aceite de coco en las axilas

Quienes desean incorporarlo en su rutina de cuidado pueden aplicarlo como parte de un proceso de hidratación.

Una forma sencilla de usarlo es:

Lavar y secar bien la zona de las axilas. Aplicar una pequeña cantidad de aceite de coco. Masajear suavemente hasta que se absorba. Dejar actuar durante la noche o al menos 20 minutos.

Este proceso puede ayudar a mantener la piel hidratada, suave y con mejor apariencia, especialmente si se combina con una exfoliación suave una o dos veces por semana.

¿Es conveniente usar aceite de coco para aclarar las axilas? Foto: Freepik

Otros hábitos que ayudan a mejorar el tono de las axilas

Más allá de los remedios caseros, algunos cambios en la rutina pueden marcar una gran diferencia:

Exfoliar la zona para eliminar células muertas.

Evitar rasurar en seco.

Elegir desodorantes suaves o para piel sensible.

Mantener la piel hidratada.

El aceite de coco puede ser un aliado para el cuidado de la piel, pero no debe considerarse un tratamiento milagro. Su principal beneficio está en la hidratación y en ayudar a mantener la piel en mejores condiciones, lo que con el tiempo puede hacer que el tono luzca más uniforme.

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