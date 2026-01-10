Si estás buscando una manera de reducir la caspa y frenar la caída del cabello, los aceites vegetales pueden ser una alternativa complementaria dentro de tu rutina.

Y es que se ha confirmado que el uso de productos como el aceite de ricino puede ayudar a mantener el cuero cabelludo limpio, equilibrado y con mejor apariencia.

Pero debes saber que hay una manera correcta de utilizarlo para obtener sus beneficios y aquí te lo explicamos.

¿Qué es el aceite de ricino y por qué se utiliza en el cabello?

El aceite de ricino es un aceite vegetal que se obtiene del prensado de las semillas de la planta Ricinus communis.

De acuerdo con un artículo del sitio especializado Medical News Today, este producto es tendencia en la cosmética por su alto contenido de ácido ricinoleico, vitamina E y antioxidantes, nutrientes que contribuyen a mantener la hidratación y la resistencia de la fibra capilar.

Su uso constante puede crear un entorno limpio y equilibrado en el cuero cabelludo, beneficios que son clave para prevenir problemas como la descamación y el debilitamiento del pelo.

Lo interesante es que, según el blog de Quotidien, el aceite de ricino contiene propiedades antimicrobianas y antiinflamatorias que pueden ayudar a controlar los microorganismos relacionados con la caspa.

Al mismo tiempo, su consistencia espesa actúa como barrera humectante, evitando la resequedad que suele provocar picazón y la descamación.

En cuanto a la caída del pelo, este producto favorece la oxigenación del cuero cabelludo mediante un masaje, lo que contribuye a fortalecer los folículos pilosos y reducir el quiebre asociado a la fragilidad capilar.

El aceite de ricino se aplica diluido para facilitar su distribución y evitar saturar el cuero cabelludo. Foto: Freepik

¿Cómo aplicar aceite de ricino en el cabello?

Para obtener los anteriores beneficios, es importante llevar el aceite de ricino directamente a las manos y frotarlo para "calentarlo". Esto ayuda a que se vuelva ligero y pueda penetrar mejor en el cuero cabelludo.

Otro tip es diluirlo con otro aceite vegetal ligero, como el de coco u oliva, para facilitar su aplicación.

En ambos casos, durante la aplicación, deberás realizar masajes suaves en el cuero cabelludo con las yemas de los dedos, lo que estimula la circulación. Velo extendiendo hacia las puntas si presentan resequedad.

Cubre tu cabello con un gorro y déjalo actuar 30 minutos; finalmente, retíralo con un lavado profundo usando tu shampoo habitual.

Te recomendamos realizar este procedimiento una o dos veces por semana.

El masaje capilar durante la aplicación ayuda a estimular la circulación y a repartir mejor el aceite de ricino. Foto: Freepik

Aunque sus beneficios son numerosos y el método de aplicación sencillo, es importante mencionar que el uso de este y otros remedios naturales no sustituye tratamientos dermatológicos en casos de caída severa y otras afecciones capilares.

Utiliza al aceite de ricino como un complemento dentro y, en caso de notas reacciones adversas, suspende su uso inmediatamente.

