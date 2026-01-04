¿Te has preguntado cada cuánto lavar tu ropa sin acortar su vida útil? Se cree que todas las prendas deben ir directo a la lavadora después de casa uso, pero esto no es más que un error.

Y es que el lavado excesivo de ciertas puede desgastar las fibras de los tejidos, desvanecer los colores y deformarlos. Por eso, un artículo del sitio especializado Hogarmania señala que, si no tienen manchas de suciedad visible o malos olores, aún se pueden vestir.

En De Última te decimos con qué prendas puedes aplicar esta regla.

Sacar la ropa al aire libre después de usarla ayuda a eliminar la humedad y reduce la necesidad del lavado frecuente. Foto: Freepik

¿Por qué cuidar la frecuencia de lavado de tu ropa?

Cada ciclo de lavado hace que las prendas sufran fricción con el agua, el detergente y los cambios de temperatura. Este proceso puede resultar agresivo para ciertos tejidos como la seda, lana, encaje, terciopelo, pieles, etcétera.

La realidad es que hay prendas diseñadas para ventilarse o refrescarse con vapor, no para lavarse constantemente, por ejemplo, el algodón, lino, poliéster, nailon y otras fibras sintéticas.

Por lo anterior, controlar la frecuencia de lavado ayuda a conservar la forma original de las prendas y prolonga su vida útil, reduciendo la contaminación textil que aparece con industrias como el "fast-fashion".

5 tipos de prendas que puedes lavar con poca frecuencia

1. Playeras y blusas

No todas las playeras y blusas necesitan lavarse inmediatamente; las confeccionadas en algodón grueso, popelina o fibras mixtas pueden sacarse al aire y con eso basta.

Si se usaron pocas horas o con una capa interior, pueden ponerse 2 o 3 veces más, sin que se sientan sucias.

2. Faldas y vestidos de uso ocasional

Las prendas que no están en contacto con zonas de sudoración tampoco necesitan lavarse después del uso. Un ejemplo son las faldas y vestidos que no te pones con frecuencia, y que únicamente sacas del armario para ocasiones especiales.

Ventilar este tipo de prendas es suficiente; sólo ten cuidado de no almacenarlas en sitios húmedos porque pueden acumular moho.

3. Sudaderas

Aunque suelen asociarse a la moda diaria, las sudaderas pueden reutilizarse varias veces cuando se llevan con una playera o blusa debajo, lo que evita que queden pegadas a las axilas y el cuello.

Hogarmania recomienda lavarlas sólo cuando acumulen olor o si las utilizas para actividades como ir al gimnasio.

4. Jeans

Normalmente, las prendas de mezclilla gruesa también pueden usarse varias veces antes del lavado,siempre que no estén manchadas con grasa, restos de comida, tierra, entre otros.

En cambio, el lavado excesivo de la ropa de denim es propenso a decolorarse. Y entre más lavados, más planchas, lo que termina por debilitar los tejidos.

5. Ropa de descanso

Finalmente, las prendas que usas para estar en casa pueden pasar varios días sin meterlas a la lavadora, especialmente si las llevas un par de horas.

Lo único que debes revisar es que no tengan aromas desagradables.

Reducir la frecuencia de lavado protege las fibras y ayuda a conservar el color original de la ropa. Foto: Freepik

Como podrás ver, en la mayoría de este tipo de prendas se recomienda ventilarlas al aire libre en lugar de lavarlas; ni siquiera necesitas meterlas a una secadora o pasarles vapor. Así de sencillo puedes conservar tus prendas favoritas por más tiempo.

