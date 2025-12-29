La piel de los labios es más delgada y sensible que la del resto del rostro, por lo que pierde hidratación con facilidad. Según Maybelline, cuando los labios están secos, el labial no se fija de manera uniforme y tiende a desvanecerse con el paso del tiempo.

¿Cómo se deben preparar los labios antes de aplicar el labial?

La preparación es un paso decisivo para mejorar la duración. Según L’Oréal Paris, exfoliar suavemente los labios permite eliminar células muertas y crear una superficie más lisa, lo que facilita que el color se adhiera de forma uniforme.

Sellar ligeramente el labial contribuye a conservar la intensidad del color. Foto: Instagram @deivisbeauty

El segundo paso es la hidratación. Es indispensable para mantener la flexibilidad de la piel. Maybelline señala que aplicar un bálsamo y retirar el exceso antes del maquillaje evita que el labial se deslice y mejora su fijación sin alterar el acabado.

Según Maybelline, trabajar el color en capas finas permite que el pigmento se asiente correctamente y evita acumulaciones que se transfieren con facilidad. L’Oréal Paris recomienda retirar el exceso entre capa y capa y sellar ligeramente con polvo traslúcido para reforzar la fijación.

¿Cómo mantener el labial intacto durante la noche?

No todas las fórmulas ofrecen la misma duración. De acuerdo con L’Oréal Paris, los acabados mate y de larga duración suelen adherirse mejor que los labiales muy cremosos o brillantes. Sin embargo, Maybelline advierte que una fórmula excesivamente seca puede provocar grietas y desgaste del producto, por lo que lo ideal es optar por labiales con una fórmula hidratante y con el acabado que prefieras.

Aplicar el color en capas finas ayuda a mejorar la fijación y evitar el desgaste prematuro. Foto: Freepik

Más allá del maquillaje, el comportamiento durante la cena también influye. Según Maybelline, evitar frotar los labios y moderar el consumo de alimentos grasosos reduce la pérdida de labial. Los retoques deben hacerse de manera ligera para no sobrecargar el labio y mantener un aspecto natural.

La combinación de una preparación adecuada, una técnica de aplicación correcta y la elección de fórmulas equilibradas permite que el color se mantenga definido por más tiempo, incluso frente al contacto con alimentos y bebidas.

Con estos consejos, podrás mejorar la fijación del labial y prolongar su duración durante cenas largas sin necesidad de retoques constantes. Ahora sabes cómo lucir una sonrisa deslumbrante durante tu cena de Año Nuevo.

