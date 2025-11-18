El efecto jugoso regresa. Esta temporada otoño-invierno 2025 los labios brillantes se convierten en el complemento perfecto para pieles luminosas y miradas naturales. Las pasarelas y los looks de celebridades confirman que el gloss no solo está de vuelta, sino que viene con nuevas versiones: más hidratantes, ligeras y en tonos irresistibles.

Gloss en tendencia esta temporada

Brillo cherry

Un tono profundo y brillante, mezcla de rojo y marrón, que da un toque sofisticado sin perder calidez. Este tono de lip gloss es ideal tanto para elevar un outfit básico como para looks de noche.

El tono cherry aporta un toque sofisticado con su mezcla de rojo y marrón brillante. Foto: Especial

Por qué lo amarás: favorece todo tipo de piel, resalta los labios y aporta un aire de elegancia natural.

y aporta un aire de elegancia natural. Dónde encontrarlo: Lifter Gloss de Maybelline en tono “Maple”, disponible en Amazon México por alrededor de $167 MXN.

Mocha glaze

Inspirado en el espresso y los tonos chocolate, este gloss aporta profundidad y una apariencia glowy. Es perfecto para quienes prefieren los tonos neutros con un acabado pulido.

El gloss tono mocha glaze, perfecto para un efecto glowy y elegante en los días fríos. Foto: Especial

Por qué lo amarás: combina con maquillajes cálidos, da volumen y mantiene los labios humectados.

cálidos, da volumen y mantiene los humectados. Dónde encontrarlo: NYX Butter Gloss en tono “Praline”, uno de los favoritos en Mercado Libre y Liverpool, desde $130 MXN.

Leer también: Mascarilla casera para labios resecos por el frío: cómo hacerla

Rosa milk

Un rosa lechoso con toques de beige que aporta frescura y suavidad. Ideal para un efecto "makeup no makeup” y looks románticos.

Rose milk, el rosa lechoso que ilumina nel rostro y da un toque de frescura natural. Foto: Especial

Por qué los amarás: ilumina el rostro y da un toque juvenil sin esfuerzo.

Dónde encontrarlo: Laura Mercier Lip Glacé en “Bare Pink”, disponible en tiendas departamentales y Amazon México, desde $360 MXN.

Honey nude

El clásico nude evoluciona con un matiz dorado y brillante que favorece especialmente a pieles medias y morenas.

Honey nude, el nuevo cláico dorado que resalta calidez de la piel y el brillo natural. Foto: Especial

Por qué lo amarás: se adapta a cualquier ocasión y aporta un brillo natural y saludable.

Dónde encontrarlo: Anastasia Beverly Hills Lip Gloss en tono “Butterscotch”, disponible en Revolve o Sephora México, desde $460 MXN.

Frosted berry

Los tonos frambuesa suave con acabado perlado serán la apuesta más atrevida de la temporada. Un guiño a los 2000, pero más sofisticados.

Frosted berry, el gloss perlado que revive la nostalgia de los 2000 con un toque moderno. Foto: Especial

Por qué los amarás: rejuvenecen al instante, iluminan el rostro y combinan con cualquier look.

Dónde encontrarlo: NYX Lip Drip Gloss, en “Berry Spill” o “Sweet Chick”, en Amazon México, cuesta alrededor de $290 MXN.

Además del color, los nuevos glosses destacan por su fórmulas más amables: con ácido hialurónico y aceites naturales. La idea es que tus labios brillen, sí, pero también que se sientan cómodos e hidratados.

Leer también: Cómo hacer para que tu fijador de maquillaje realmente funcione

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí:https://www.eluniversal.com.mx/newsletters