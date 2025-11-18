Más Información
El efecto jugoso regresa. Esta temporada otoño-invierno 2025 los labios brillantes se convierten en el complemento perfecto para pieles luminosas y miradas naturales. Las pasarelas y los looks de celebridades confirman que el gloss no solo está de vuelta, sino que viene con nuevas versiones: más hidratantes, ligeras y en tonos irresistibles.
Gloss en tendencia esta temporada
Brillo cherry
Un tono profundo y brillante, mezcla de rojo y marrón, que da un toque sofisticado sin perder calidez. Este tono de lip gloss es ideal tanto para elevar un outfit básico como para looks de noche.
- Por qué lo amarás: favorece todo tipo de piel, resalta los labios y aporta un aire de elegancia natural.
- Dónde encontrarlo: Lifter Gloss de Maybelline en tono “Maple”, disponible en Amazon México por alrededor de $167 MXN.
Mocha glaze
Inspirado en el espresso y los tonos chocolate, este gloss aporta profundidad y una apariencia glowy. Es perfecto para quienes prefieren los tonos neutros con un acabado pulido.
- Por qué lo amarás: combina con maquillajes cálidos, da volumen y mantiene los labios humectados.
- Dónde encontrarlo: NYX Butter Gloss en tono “Praline”, uno de los favoritos en Mercado Libre y Liverpool, desde $130 MXN.
Rosa milk
Un rosa lechoso con toques de beige que aporta frescura y suavidad. Ideal para un efecto "makeup no makeup” y looks románticos.
- Por qué los amarás: ilumina el rostro y da un toque juvenil sin esfuerzo.
- Dónde encontrarlo: Laura Mercier Lip Glacé en “Bare Pink”, disponible en tiendas departamentales y Amazon México, desde $360 MXN.
Honey nude
El clásico nude evoluciona con un matiz dorado y brillante que favorece especialmente a pieles medias y morenas.
- Por qué lo amarás: se adapta a cualquier ocasión y aporta un brillo natural y saludable.
- Dónde encontrarlo: Anastasia Beverly Hills Lip Gloss en tono “Butterscotch”, disponible en Revolve o Sephora México, desde $460 MXN.
Frosted berry
Los tonos frambuesa suave con acabado perlado serán la apuesta más atrevida de la temporada. Un guiño a los 2000, pero más sofisticados.
- Por qué los amarás: rejuvenecen al instante, iluminan el rostro y combinan con cualquier look.
- Dónde encontrarlo: NYX Lip Drip Gloss, en “Berry Spill” o “Sweet Chick”, en Amazon México, cuesta alrededor de $290 MXN.
Además del color, los nuevos glosses destacan por su fórmulas más amables: con ácido hialurónico y aceites naturales. La idea es que tus labios brillen, sí, pero también que se sientan cómodos e hidratados.
