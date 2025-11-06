Se terminó la espera: Mar Cosmetics Co vuelve al mercado mexicano con un rebranding y una selección de cosméticos que se adapta a las tendencias actuales. En 2018, Mariana Rodríguez presentó por primera vez su marca de maquillaje; sin embargo, la puso en pausa para continuar con sus proyectos personales.

La empresa se mantuvo activa, pero sin novedades desde 2022. Y no fue hasta finales del pasado mes de octubre que volvió a agitar las aguas con una “ola” de productos pensados para destacar la belleza natural.

De Última te comparte todos los detalles sobre la nueva colección de la “Chabacana mayor”, que ya se encuentra a la venta en su sitio oficial.

Mariana Rodríguez presenta un nuevo lanzamiento en su marca, inspirado en el mar. Foto: Instagram @marcosmeticsco

¿Cómo es la nueva línea de maquillaje de Mariana Rodríguez?

En redes sociales, la misma marca define a este relanzamiento como “un nuevo capítulo” que mantiene su esencia, pero que lleva una mirada nueva. Y es que, precisamente, la línea consta de productos para los ojos.

Estos nuevos cosméticos se centran en la tendencia del maquillaje natural, cuentan con fórmulas libres de crueldad animal y crean un balance entre bienestar y funcionalidad.

“En Mar Cosmetics creemos en el equilibrio perfecto entre el océano y la piel: una conexión natural, limpia y poderosa”, señalan en su sitio web. Y tal premisa se ve reflejada tanto en la campaña promocional como en los empaques de los productos, donde predominan elementos como las olas del mar, el color azul y pieles sin filtro ni retoque.

Mariana Rodríguez fundó su marca de maquillaje en 2018. Foto: Instagram @marcosmeticsco

¿Cuáles son y cuánto cuestan los nuevos productos de Mar Cosmetics en México?

Esta línea, con la que Mariana Rodríguez retoma su papel como empresaria y sobre todo como gurú de belleza, se integra por 4 productos:

Lash Me, máscara de pestañas que fue lanzada desde el comienzo de la marca, pero que regresa con un nuevo diseño y fórmula. Tiene microfibras para dar volumen y es resistente al agua. Su precio es de $299. Eyes On Me, la segunda máscara de pestañas de la línea y promete mayor definición, sin crear un efecto apelmazado gracias a su cepillo moldeador. Su precio es de $499. Delineador de ojos tinta, posee una brocha precisa para depositar el producto y crear trazos finos. Su precio es de $399. Set de 4 brochas 2 en 1, brochas con doble cabezal para aplicar productos en polvo (como base, rubor e iluminador), para las sombras de ojos y una más para rellenar y peinar las cejas. Su costo es de $699.

Todos los productos se encuentran disponibles en el sitio oficial de Mar Cosmetics, y cuentan con envío nacional e internacional.

La empresaria e influencer Mariana Rodríguez apuesta por la belleza natural en sus nuevos productos de maquillaje. Foto: Instagram @marcosmeticsco

Mariana Rodríguez, quién comenzó su trayectoria en el mundo de la belleza como creadora en YouTube, atraviesa su “come back” siendo la jefa de su propia marca, empresaria, política y mamá de dos pequeñas.

