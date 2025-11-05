Un joven Olivier Rousteing, con 25 años de edad, asumía la dirección creativa de Balmain en abril de 2011. Hoy, a sus 40 años, anunció al mundo que deja el cargo desde el que renovó la casa de moda fundada por Pierre Balmain en 1945.

Olivier Rousteing dice adiós a Balmain

“...Hace dieciséis años, comencé esta aventura con Balmain sin saber qué me depararía el futuro. ¡Qué historia tan extraordinaria! Una historia de amor, una historia de vida”, fueron algunas de las palabras que compartió el creativo en Instagram con sus 9.7 millones de seguidores.

Tras su paso por Roberto Cavalli, Olivier Rousteing comenzó a trabajar con Balmain en 2009 y, a los dos años, fue nombrado su director artístico, convirtiéndose en una de las personas más jóvenes en ocupar este rol de liderazgo en una casa de moda de lujo. Sustituyó a Christophe Decarnin, quien permaneció en el puesto por cinco años.

Matteo Sgarbossa, CEO de Balmain, comunicó: “Me gustaría expresar mi profundo agradecimiento a Olivier por escribir un capítulo tan importante en la historia de la Casa Balmain. La contribución y la pasión de Olivier en estos últimos años dejarán una huella indeleble en la historia de la moda”.

Fotografía y parte del comunicado publicados en redes sociales este miércoles, 5 de noviembre. Foto: Instagram @olivier_rousteing

Por su parte, Rachid Mohamed Rachid, presidente del grupo Mayhoola, el cual es propietaria de la marca, elogió al diseñador diciendo que “no sólo ha redefinido los límites de la moda, sino que también ha inspirado a una generación”.

La firma Balmain no compartió detalles sobre la persona que asumirá las responsabilidades de Olivier Rousteing a partir de ahora y aseguró que próximamente anunciará su nueva organización en el área creativa.

Estilo y musas

Rousteing respetó siempre el legado de Balmain, revisitando y reinterpretando sus códigos, pero también imprimió su sello. La inclusividad, la diversidad y la democratización de la moda han sido muy importantes para él.

Cuando celebró su décimo aniversario como director creativo de la casa de moda, expresó: "...Me propuse aprovechar esta oportunidad y este puesto para seguir impulsando el cambio. He trabajado para garantizar que las propuestas, las campañas y el empleo en Balmain reflejen la belleza auténtica y diversa del mundo actual".

El diseñador de moda Olivier Rousteing. Foto: Instagram @olivier_rousteing

Leer también: 5 increíbles looks de la colección de Beyoncé y Balmain

Su estilo habla de una mujer poderosa y glamorosa, con piezas extravagantes y elegantes. En 2015 creó una colección en colaboración con H&M y apenas el año pasado lanzó una cápsula especial inspirada en “El Rey León”. La música es constante fuente de inspiración para él; cabe recordar que hizo una colección con Beyoncé -quien es una de sus musas-, inspirada en su álbum Renaissance, de 2022.

Las supermodelos Cindy Crawford, Claudia Schiffer y Naomi Campbell han sido parte de su historia en Balmain. Ha vestido a personalidades como Ariana Grande, Doja Cat, Jenna Ortega, Rihanna y Rosalía.

En este post de Instagram, vemos diseños de su colección prefall 2025. Elegante y sexy, con siluetas estructuradas, uso de dorado como constante y hombros afilados.

En Netflix, hay un documental sobre su vida: “El huérfano prodigio”, cuyo título hace referencia a su origen como niño adoptado.

Leer también: Louis Vuitton y Takashi Murakami anuncian su nueva colección

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí:https://www.eluniversal.com.mx/newsletters