El calor, la humedad o el simple paso del tiempo pueden arruinar ese look que lograste con tanto esmero. Por suerte, hay un aliado que promete mantenerlo intacto, el fijador de maquillaje. Este producto puede marcar la diferencia entre un maquillaje fugaz y uno de larga duración. Pero, ¿realmente lo estás usando bien? ¡Te lo contamos!

¿Qué es y cómo actúa el fijador de maquillaje?

El fijador de maquillaje, también conocido como spray de acabado o sellador, es una bruma ligera que se aplica al final de la rutina de maquillaje para sellarlo y evitar que se desvanezca. Su función principal es crear una capa protectora que ayuda a que los productos —base, rubor, sombras y labial— se mantengan en su lugar durante más tiempo.

De acuerdo con el blog de Maybelline, este tipo de spray funciona como un escudo que mantiene la piel fresca y el maquillaje impecable incluso en condiciones extremas. Además, algunos fijadores contienen ingredientes hidratantes que evitan la resequedad y ayudan a que la piel luzca más natural y saludable.

Puedes elegir un fijador de maquillaje según tu tipo de piel para potenciar el efecto. Foto: Freepik

Existen fórmulas con acabado mate, ideales para pieles grasas o con tendencia a los brillos, y opciones con efecto luminoso para quienes buscan un aspecto radiante y glowy.

Leer también: Cómo preparar tu piel para este invierno 2025

¿Cómo usar el spray fijador de forma correcta?

La forma en que aplicas el fijador influye directamente en su efectividad. Según L’Oréal Paris, la clave está en la técnica y la distancia.

Sigue estos pasos para aprovecharlo al máximo:

Asegúrate de que tu piel esté limpia e hidratada antes de maquillarte.

esté limpia e hidratada antes de maquillarte. Agita bien el frasco para que los ingredientes se mezclen.

Mantén el spray a unos 20 o 30 cm del rostro.

Cierra los ojos y la boca, y rocía con movimientos en forma de “X” y “T”.

Deja que se seque naturalmente, sin tocar el rostro.

Mantén el fijador de maquillaje a 30 cm de distancia para lograr un efecto duradero. Foto: Pexels

Un tip eficaz es aplicarlo en capas: una antes del maquillaje, otra después de los productos en crema y una última al final. Esto crea una fijación mucho más duradera, ideal para eventos, fiestas o largas jornadas.

¿Qué beneficios ofrece el fijador de maquillaje?

Estos productos no solo sellan, sino que también hidratan, refrescan y ayudan a difuminar mejor las distintas capas del maquillaje, logrando un acabado más uniforme y natural.

Además:

Minimizan los retoques a lo largo del día.

Potencian el color de sombras y rubores si se aplican previamente en la brocha.

Protegen la piel del sudor y la humedad.

del sudor y la humedad. Mejoran la adherencia del maquillaje a la piel, evitando que se cuartee.

Si eliges la fórmula adecuada y la aplicas correctamente, podrás despedirte de los retoques constantes y disfrutar de una piel con acabado profesional.

Leer también: Cómo usar vinagre de manzana para combatir la caspa

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí:https://www.eluniversal.com.mx/newsletters