Las cenas decembrinas, los encuentros familiares y los intercambios de regalos crean un ambiente especial, nuestros looks cobran protagonismo. Y de igual manera, el se convierte en un aliado para expresar la elegancia de la temporada.

Por eso, llevar un buen puede hacer la diferencia entre una presentación sencilla o una glamurosa. Si no tienes idea de qué color elegir, te presentamos una guía con los aciertos para Navidad 2025.

¿Cuáles son los colores de labial para llevar en Navidad 2025?

1. Rojo

Es el color de por excelencia para la Navidad. Especialmente, favorece a las pieles cálidas cuando se lleva en un tono cereza o a las frías cuando se lleva en un tono manzana.

Se recomienda combinarlo con un makeup de ojos neutral para que no compitan por la atención. Para las más experimentales, una opción es realizar un smokey eye en tonos café para mantener el balance con los labios.

El labial rojo es uno de los clásicos en la temporada de Navidad. Foto: Instagram @katerinmakeup10
El labial rojo es uno de los clásicos en la temporada de Navidad. Foto: Instagram @katerinmakeup10

2. Ciruela

Ideal para pieles frías, ya que resalta sus subtonalidades azules, moradas o rosas. Es un tipo de labial arriesgado, pero que puede convertirse en la estrella de tus cenas.

Al ser un tono profundo va perfecto con maquillajes de ojos minimalistas, lo que evita que compitan en el look. Y como sugerencia, te recomendamos usar un delineador para perfilar los labios y que los bordes queden perfectos.

El color ciruela se puede mezclar con un delineado negro para intensificar el contorno de los labios. Foto: Etsy
El color ciruela se puede mezclar con un delineado negro para intensificar el contorno de los labios. Foto: Etsy

3. Rosa palo

¡Un tono romántico! El rosa palo funciona bien en pieles claras y medias, ya que su mezcla con el beige le permite adaptarse a todos los estilos de maquillaje.

Otra de sus ventajas es que suaviza el maquillaje; así que si quieres llevar un smokey eye en todos oscuros, este lipstick te hará lucir balanceada. Como consejo extra, combínalo con un rubor de la misma gama.

El labial rosa palo favorece a pieles claras y medias. Foto: Instagram @deivisbeauty
El labial rosa palo favorece a pieles claras y medias. Foto: Instagram @deivisbeauty

4. Uva

Este es el tono que debes elegir si buscas un look audaz; principalmente, beneficia a las pieles medias y profundas.

Aunque es un color elegante, debe llevarse con sombras claras porque de lo contrario genera un efecto "sucio". También puedes experimentar al llevarlo en efecto degradado para crear un maquillaje moderno.

Lleva tu maquillaje al siguiente nivel con un labial uva. Foto: Instagram @_.neraa._
Lleva tu maquillaje al siguiente nivel con un labial uva. Foto: Instagram @_.neraa._

5. Café

Finalmente, el café un labial tan versátil que favorece a todos los tonos de piel. Es la elección más apropiada para los maquillajes clásicos como el halo eye, que consiste en iluminar el centro del ojo y llevar las esquinas dramáticas.

El labial café es el que beneficia a todos los tipos de pieles. Foto: Instagram @lorealparis
El labial café es el que beneficia a todos los tipos de pieles. Foto: Instagram @lorealparis

Elegir el color de labial perfecto para Navidad 2025 no solo eleva tu , sino que también conecta con la esencia festiva de la temporada.

