Si el glass skin dominó el sckincare facial, ahora su evolución, el glass body, se enfoca en lograr un cuerpo con brillo uniforme, textura suave, alta hidratación y un acabado casi reflectivo.
La tendencia está en plataformas digitales y revistas de belleza porque combina exfoliación suave, hidratación estratégica y glow inteligente, sin caer en exceso de filtros o productos grasosos.
Glass body: paso a paso
1.Exfoliación suave: la base de esta tendencia
La exfoliación es el primer paso para conseguir una piel lisa y luminosa… pero sin irritarla. Aquí entran los AHA y BHA, exfoliantes químicos suaves que renuevan la piel sin tallar.
AHA alfahidroxiácidos: actúan en la superficie, disolviendo las células muertas para dejar la piel más suave, uniforme y luminosa. Ejemplos: ácido láctico y ácido glicólico.
BHA beta hidroxiácidos: penetran un poco más profundo, ayudan a limpiar poros, disminuir brotes y suavizar textura en zonas como brazos, pecho y espalda.
¿Cuál usar?
- AHA si buscas suavidad + glow.
- BHA si quieres atacar textura + brotes.
Puedes aplicar de 2 veces por semana para renovar la piel sin irritarla. Checa la frecuencia de uso recomendada por la marca que elijas.
Productos que podrías usar:
- Paula's Choice Skin Revealing Body Lotion 10% AHA
- CeraVe SA Loción Alisadora con Ácido Salicílico
- AmLactin Daily Moisturizing Lotion
2.Hidratación en capas: el secreto real del glow
El glass body se construye con muchas capas ligeras, no con un solo body butter pesado.
Primero, usa un sérum corporal con ácido hialurónico, niacinamida o urea para retener agua y mejorar la elasticidad. Después, sella con una crema humectante rica en ceramidas o escualano para reforzar la barrera.
- Tip: si buscas un acabado más jugoso, termina con unas gotas de aceite corporal ligero.
Productos recomendados:
- Kiehl's Creme de Corps
- Nécessaire The Body Lotion
- La Roche-Posay Lipikar Baume
3.Oil Sandwiching: la nueva forma de usar aceite corporal
En lugar de aplicar aceite al final, la tendencia actual sugiere usarlo entre la crema y un bálsamo ligero, creando un brillo duradero sin sensación grasosa.
Ideal para zonas que quieres que se vean más “glow”:
- Hombros
- Clavículas
- Piernas
- Brazos
Opciones que dan acabado "glass":
- Sol de Janeiro Rio Radiance Body Glow
- Fenty Beauty Body Lava
- Nuxe Huile Prodigieuse
4. Glow inteligente: ilumina sin parecer glitter
La clave del glass body no es brillar con brillo; es reflejar luz. Busca:
- Iluminadores corporales en gel.
- Lociones con micropartículas reflectivas.
- Body balms (muy en tendencia de otoño-invierno 2025).
Aplícalos en puntos estratégicos: espinillas, clavículas y hombros.
Algunas opciones son:
- Skin Gym Glow Oil
- Cuccio Naturale Dry Oil
5. Protección solar: el paso que diferencia glow de envejecimiento
Sin SPF, no hay glass body. La exposición solar directa marca textura, mancha la piel y opaca el efecto. Usa protector solar corporal todos los días, incluso si no vas a estar al aire libre por mucho tiempo.
El glass body no es solo brillo: es textura suave, hidratación profunda y un acabado natural y luminoso. Con la combinación correcta de exfoliación, productos estratégicos y tratamiento de la barrera, este look editorial ahora es totalmente alcanzable desde casa.
