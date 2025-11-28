Si el glass skin dominó el sckincare facial, ahora su evolución, el glass body, se enfoca en lograr un cuerpo con brillo uniforme, textura suave, alta hidratación y un acabado casi reflectivo.

La tendencia está en plataformas digitales y revistas de belleza porque combina exfoliación suave, hidratación estratégica y glow inteligente, sin caer en exceso de filtros o productos grasosos.

La hidratación es clave: fórmulas ricas que suavizan, rellenan y dan jugosidad al cuerpo. Foto: Unsplash

Glass body: paso a paso

1.Exfoliación suave: la base de esta tendencia

La exfoliación es el primer paso para conseguir una piel lisa y luminosa… pero sin irritarla. Aquí entran los AHA y BHA, exfoliantes químicos suaves que renuevan la piel sin tallar.

AHA alfahidroxiácidos: actúan en la superficie, disolviendo las células muertas para dejar la piel más suave, uniforme y luminosa. Ejemplos: ácido láctico y ácido glicólico.

BHA beta hidroxiácidos: penetran un poco más profundo, ayudan a limpiar poros, disminuir brotes y suavizar textura en zonas como brazos, pecho y espalda.

¿Cuál usar?

AHA si buscas suavidad + glow.

BHA si quieres atacar textura + brotes.

Puedes aplicar de 2 veces por semana para renovar la piel sin irritarla. Checa la frecuencia de uso recomendada por la marca que elijas.

CeraVe SA Loción Alisadora con Ácido Salicílico. Foto: Especial

Productos que podrías usar:

Paula's Choice Skin Revealing Body Lotion 10% AHA

CeraVe SA Loción Alisadora con Ácido Salicílico

AmLactin Daily Moisturizing Lotion

2.Hidratación en capas: el secreto real del glow

El glass body se construye con muchas capas ligeras, no con un solo body butter pesado.

Primero, usa un sérum corporal con ácido hialurónico, niacinamida o urea para retener agua y mejorar la elasticidad. Después, sella con una crema humectante rica en ceramidas o escualano para reforzar la barrera.

Tip: si buscas un acabado más jugoso, termina con unas gotas de aceite corporal ligero.

La Roche-Posay Lipikar Baume. Foto: Especial

Productos recomendados:

Kiehl's Creme de Corps

Nécessaire The Body Lotion

La Roche-Posay Lipikar Baume

3.Oil Sandwiching: la nueva forma de usar aceite corporal

En lugar de aplicar aceite al final, la tendencia actual sugiere usarlo entre la crema y un bálsamo ligero, creando un brillo duradero sin sensación grasosa.

Ideal para zonas que quieres que se vean más “glow”:

Hombros

Clavículas

Piernas

Brazos

Fenty Beauty Body Lava. Foto: Especial

Opciones que dan acabado "glass":

Sol de Janeiro Rio Radiance Body Glow

Fenty Beauty Body Lava

Nuxe Huile Prodigieuse

4. Glow inteligente: ilumina sin parecer glitter

La clave del glass body no es brillar con brillo; es reflejar luz. Busca:

Iluminadores corporales en gel.

Lociones con micropartículas reflectivas.

Body balms (muy en tendencia de otoño-invierno 2025).

Aplícalos en puntos estratégicos: espinillas, clavículas y hombros.

Skin Gym Glow Oil. Foto: Especial

Algunas opciones son:

Skin Gym Glow Oil

Cuccio Naturale Dry Oil

5. Protección solar: el paso que diferencia glow de envejecimiento

Sin SPF, no hay glass body. La exposición solar directa marca textura, mancha la piel y opaca el efecto. Usa protector solar corporal todos los días, incluso si no vas a estar al aire libre por mucho tiempo.

El glass body no es solo brillo: es textura suave, hidratación profunda y un acabado natural y luminoso. Con la combinación correcta de exfoliación, productos estratégicos y tratamiento de la barrera, este look editorial ahora es totalmente alcanzable desde casa.

