¿Humedad en casa? 5 plantas para eliminar vapor del ambiente; refresca tu hogar esta temporada

La humedad en casa es un problema común, especialmente durante la época de calor, pues el exceso de vapor puede provocar malos olores y la aparición de moho, afectando la salud respiratoria de la familia.

En ese sentido ha ganado popularidad el uso de plantas como un recurso para contrarrestar el exceso de humedad en el hogar. Por ello a continuación te decimos qué tipo de plantas pueden ayudar a contrarrestar esta problemática.

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Plantas de interior. Foto: Freepik.

5 plantas para absorber la humedad y mantener tus espacios más frescos

1. Helecho

El helecho es una de las mejores plantas para eliminar la humedad en casa, pues tiene la capacidad de absorber el exceso de agua del ambiente, por lo que es ideal para baños o áreas poco ventiladas.

2. Lirio de la paz

El lirio de la paz no solo es una planta ornamental, también funciona como un excelente purificador de aire. Es una de las mejores opciones, ya que ayuda a regular el ambiente y reducir el vapor.

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Lirio de la Paz. Fuente: Pixabay

3. Palma de bambú

La palma de bambú es otra opción popular que además de absorber el exceso de vapor, aporta frescura y mejora la calidad del aire en interiores.

4. Cinta o malamadre

La planta cinta, también conocida como malamadre, es resistente y fácil de cuidar. Se destaca por su capacidad de adaptarse a distintos ambientes y contribuir a reducir la humedad en el hogar.

5. Orquídea

Las orquídeas son plantas que absorben la humedad a través de sus hojas, esto las convierte en una excelente alternativa para combatir la humedad en casa mientras decoran el espacio con elegancia.

La exposición a la luz, la forma de riego y la técnica utilizada para hidratarlas correctamente son algunas de las claves para cuidar tu primera orquídea. Foto: Canva

Consejos para aprovechar mejor estas plantas

Para obtener mejores resultados al usar plantas para absorber humedad, considera lo siguiente:

Colócalas en zonas con mayor concentración de humedad , como baños o cocinas.

, como baños o cocinas. Evita el exceso de riego, ya que podría generar el efecto contrario.

Mantén una ventilación adecuada en el hogar.

Limpia regularmente sus hojas para optimizar su funcionamiento.

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