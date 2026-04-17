Cada noche, la cama acumula sudor, bacterias y células muertas sin que se note. Dormir en sábanas sucias no solo es incómodo, puede afectar la piel, el descanso y hasta la salud.

¿Cada cuánto se deben lavar las sábanas? Esto se sabe. Foto: Pixabay

Lo que parece inofensivo puede convertirse en un foco de irritaciones, alergias e incluso problemas respiratorios si no se cambia la ropa de cama con la frecuencia adecuada.

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¿Qué pasa si no lavas tus sábanas con frecuencia?

Aunque a simple vista luzcan limpias, las sábanas pueden acumular millones de bacterias en tan solo unos días. Durante el sueño, el cuerpo humano llega a sudar hasta medio litro por noche y desprende miles de células cutáneas que quedan atrapadas en los tejidos.

Este ambiente cálido y húmedo favorece la proliferación de ácaros del polvo, organismos microscópicos que se alimentan de restos de piel.

¿Cada cuánto tiempo se deben lavar las sábanas?

Es un dato que muchos desconocen o suelen posponer, ya que la suciedad no es visible. Sin embargo, la evidencia es clara.

De acuerdo con un artículo de BBC, por motivos de higiene relacionados con el sudor y las células muertas que el cuerpo desprende al dormir, las sábanas deben cambiarse cada semana o, como máximo, cada dos semanas para evitar la acumulación de residuos y la proliferación de ácaros.

¿Cada cuánto tiempo se deben lavar las sábanas? Esto se sabe. Foto: Unsplash

Además, especialistas citados por Time Magazine señalan que, en solo una semana de uso, las sábanas pueden albergar millones de colonias bacterianas, lo que refuerza la importancia de lavarlas con frecuencia.

¿En qué casos debes lavarlas más seguido?

La frecuencia puede variar dependiendo del estilo de vida y condiciones personales, como:

Personas con alergias o piel sensible: cada 3 o 4 días

cada 3 o 4 días En temporada de calor: cada 4 o 5 usos por el aumento de sudor

cada 4 o 5 usos por el aumento de sudor Después de una enfermedad: cambiar la ropa de cama al recuperarse, ya que virus y bacterias pueden permanecer en los tejidos

cambiar la ropa de cama al recuperarse, ya que virus y bacterias pueden permanecer en los tejidos Uso de productos capilares o cremas: mayor acumulación de residuos

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Consejos clave para lavar correctamente tus sábanas

Para eliminar bacterias y mantener tus sábanas en buen estado, toma en cuenta estas recomendaciones:

Lávalas con agua fría o tibia (evita agua caliente para no dañar las fibras)

No es necesario usar cloro o suavizante

Usa detergente neutro

Trata las manchas antes del lavado

Añade un poco de vinagre blanco para eliminar olores

Lava solo con ropa de cama similar y evita prendas con cierres o velcro

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