A vísperas de la justa mundialista los fanáticos van más allá de las canchas y de los partidos oficiales programados, para seguir la fiesta futbolera.

De hecho, en la CDMX se proveen hotspots especiales para los aficionados que buscan ampliar su diversión durante la temporada del Mundial, de los cuales Descubre y Compra te cuenta donde comprar las entradas para no perderte de ningún evento.

Eventos durante la fiesta del futbol. Foto: iStock

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¿Qué eventos hay en la CDMX durante el Mundial 2026?

Además de los eventos de inauguración y los partidos oficiales, la CDMX no se limita a vivir el futbol dentro de la cancha.

Exposiciones, encuentros entre fanáticos, menús tematizados y sitios para reunirse a ver los enfrentamientos de las selecciones forman parte del vasto catálogo de eventos para disfrutar la justa mundialista.

Legends: The Ultimate Football Experience

Disponible en InSpace Polanco, se trata de una experiencia inmersiva para aficionados del futbol que promete un recorrido por la historia del deporte, sus hitos más importantes, leyendas como Péle y Messi, además de los torneos jugados más importantes en su trayectoria.

Fever presenta a Legends: The Ultimate Football Experience como un viaje sensorial imperdible para los fanáticos que quieran adentrarse en una amplia colección de camisetas, objetos y reliquias utilizadas en partidos oficiales, en un espacio de más de 1200 m².

El evento estará disponible durante el mes de junio, ideal para quienes desean seguir con la fiesta del futbol más allá de la cancha. Compra tus entradas aquí

Eventos durante junio 2026. Foto: Fever

La Copa Desaparecida

Un evento para los fanáticos del futbol que además disfrutan de eventos estilo “búsqueda de tesoro”, esta actividad disponible durante el verano de 2026 es una oportunidad para salir de la rutina.

La actividad promete una aventura inmersiva autoguiada a través de la app de Secret Mission Society, en la cual diferentes equipos tendrán que descifrar pistas, enigmas y minijuegos para encontrar la réplica simbólica de la Copa del torneo que se disputará en la CDMX.

La Copa Desaparecida es una oportunidad para que los aficionados, tanto pequeños como grandes se conviertan en detectives urbanos y pasen una mañana divertida en el Parque Lincoln en Polanco. Compra tus entradas aquí

Futbol. Diseñando una pasión

Vive la pasión global por el futbol a través del diseño y visita la exposición temporal en el Museo Franz Mayer tiene en vísperas de una nueva edición mundialista con México como sede.

Tomando como referencia los mundiales de América, desde Uruguay en 1930 hasta el evento actual, la experiencia promete a los fanáticos mirar al futbol a través de logos, escudos, identidades visuales, estadios monumentales y más.

Disponible durante el mes de junio, es una exposición ideal para quienes más allá del deporte, aprecian los elementos culturales que lo rodean. Compra tus entradas aquí

Durante la fiesta del futbol hay diversas actividades para los aficionados. Foto: iStock

Futlán Tierra de Futbol

Disponible desde el primero de junio, Futlán promete ser el punto de encuentro oficial del torneo más importante del verano en México. Partidos en vivo, gastronomía, juegos, instalaciones artísticas y los mejores shows, serán parte de las actividades dentro de Aztlán, Feria de Chapultepec.

Disponible hasta el 19 de junio, este evento contempla entre sus actividades:

Convivencia con personajes importantes del futbol mexicano

Sesiones con DJ en vivo

Funciones de lucha libre

Programas de stand up

Quinielas y juegos

Acceso a las atracciones mecánicas de Aztlán Feria de Chapultepec

Dinámicas sorpresa durante los partidos, como trivias

Stands gastronómicos con alimentos y bebidas regionales

Tiendas de souvenirs

Fiestas futboleras

Compra aquí tus entradas

Futlán llegará a Aztlán Feria de Chapultepec el próximo primero de junio. Foto: Futlán

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