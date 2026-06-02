La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya comenzó y miles de aficionados mexicanos buscan la mejor forma de mostrar su apoyo a la Selección Mexicana.

Aprovechando las últimas horas del Hot Sale 2026, Amazon México ha lanzado descuentos en jerseys, balones, termos y otros artículos inspirados en el torneo más importante del futbol.

Si eres de los que no quiere perderse la fiesta mundialista, este es el momento ideal para equiparte con productos oficiales y accesorios que te acompañarán durante cada partido.

Los artículos de la Selección Mexicana para apoyar en el Mundial 2026

Jersey de la Selección de México Local para Hombre

El Jersey de la Selección de México Local para Hombre (diseñado por adidas) es la prenda insignia para apoyar al Tri en sus torneos más importantes. Este diseño destaca por abandonar el verde tradicional e incorporar patrones gráficos inspirados en el plumaje del pavo real y elementos de la cultura prehispánica, fusionando el misticismo mexicano con la más alta tecnología deportiva.

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Adidas México 2025 Hoodie Sudadera

La línea de prendas de la Selección Mexicana diseñada por adidas incluye sudaderas (hoodies) muy buscadas por los aficionados que quieren apoyar al Tri con comodidad y un diseño urbano.

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LAZYCHILD - Camisas de manga corta para mujer, con gráficos mexicanos

Las playeras de la marca LAZYCHILD con gráficos mexicanos se han convertido en una opción atractiva para quienes buscan prendas casuales representativos de México.

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NORDAY | Vasos de Acero Inoxidable - Selección Mexicana

La colección de Termos y Vasos de Acero Inoxidable Norday de la Selección Mexicana es la línea oficial de contenedores térmicos diseñada para los aficionados que buscan apoyar al Tri con un producto premium. Con licencias oficiales que incluyen las ediciones conmemorativas para la Copa del Mundo, estas piezas destacan por combinar una estética deportiva impecable con tecnología de aislamiento industrial de alto nivel.

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Icon Sports - Balón de fútbol Oficial de la Selección Nacional de México Talla 5

El Icon Sports Balón de fútbol Oficial de la Selección Nacional de México Talla 5 es un artículo de colección y uso recreativo ideal para los aficionados que quieran sentir la pasión del Mundial 2026.

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