Con la emoción de la Copa Mundial de la FIFA 2026 cada vez más cerca, miles de aficionados ya se preparan para disfrutar cada partido con la mejor calidad de imagen y sonido. Desde encuentros llenos de intensidad hasta las jugadas más espectaculares, contar con una buena pantalla puede hacer toda la diferencia para vivir el torneo como si estuvieras en el estadio.

Actualmente, las pantallas LED, QLED y 4K se han convertido en las favoritas para ver deportes gracias a sus colores vibrantes, alta definición y tecnología que mejora el movimiento en escenas rápidas. Ya sea para reuniones familiares, maratones futboleros o simplemente para no perder detalle de cada gol, existen opciones para todos los presupuestos y espacios.

Por eso, aquí te presentamos una selección de las mejores pantallas disponibles en el mercado para disfrutar al máximo el Mundial 2026, con modelos que destacan por su calidad visual, funciones inteligentes y excelente relación entre precio y rendimiento.

Las mejores pantallas LED, QLED y 4K para vivir de mejor manera el Mundial 2026

Amazon Ember 4-Series de 55"

Si buscas una pantalla inteligente accesible para disfrutar series, películas y deportes en 4K, la Amazon Fire TV Serie 4 de 55 pulgadas destaca por ofrecer una experiencia sólida a buen precio. Su mayor atractivo es la integración completa con Fire TV y Alexa, permitiendo controlar contenido, aplicaciones y dispositivos inteligentes con comandos de voz desde el control remoto. Además, cuenta con resolución 4K UHD, compatibilidad con HDR10 y acceso directo a plataformas como Netflix, Prime Video, Disney+ y YouTube.

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Hisense Television A65N

La Hisense A65N es una Smart TV 4K pensada para quienes buscan una pantalla grande y accesible para streaming, deportes y entretenimiento diario sin gastar demasiado. Destaca por integrar Fire TV o Google TV —dependiendo de la versión—, lo que permite acceder fácilmente a plataformas como Netflix, Prime Video, Disney+ y YouTube, además de control por voz con Alexa. Su panel 4K UHD ofrece buena nitidez y colores vivos para películas y series, especialmente considerando su rango de precio.

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Hisense Television QD6QFM 75 Pulgadas

La Hisense QD6QFM es una Smart TV QLED 4K enfocada en quienes buscan una pantalla con mejor color y contraste que los modelos LED básicos, pero sin llegar al precio de televisores Mini LED premium. Integra Fire TV y Alexa. Su tecnología QLED ayuda a ofrecer colores más intensos y una imagen más atractiva para películas, deportes y videojuegos casuales.

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Amazon Fire TV Serie Omni QLED de 65" en 4K

La Televisión inteligente Amazon Fire TV Serie Omni QLED de 65 pulgadas es una de las opciones más atractivas dentro de la gama media para quienes buscan una pantalla grande con buena calidad de imagen, funciones inteligentes y compatibilidad total con el ecosistema Alexa. Su tecnología QLED ofrece colores más vivos y mejor brillo que las pantallas LED tradicionales, además de incluir compatibilidad con Dolby Vision IQ y HDR10+ Adaptive para mejorar películas, series y deportes.

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Motorola Google TV 43" Full HD

La Motorola Google TV de 43 pulgadas Full HD es una opción atractiva para quienes buscan una Smart TV económica y funcional para streaming, YouTube, series y televisión diaria. Su mayor ventaja es integrar Google TV, un sistema intuitivo que organiza aplicaciones y recomendaciones en una sola interfaz, además de incluir Chromecast y Google Assistant para control por voz y transmisión desde el celular.

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