Los mejores consejos para lavar y desinfectar la ropa de cama de manera eficaz

Mantener la ropa de cama limpia y libre de bacterias es fundamental para el descanso diario y la salud, pues entre el edredón, las sábanas, fundas de almohada y cobijas se acumula sudor, ácaros, células muertas y microorganismos que pueden provocar alergias, malos olores e incluso problemas respiratorios.

Por ello, resulta importante aprender a lavar y desinfectar la ropa de cama para mantener un ambiente saludable en la habitación.

¿Cada cuánto se debe lavar la ropa de cama?

De acuerdo con sitios especializados en el cuidado del hogar, se recomiendan lavar las sábanas y fundas de almohada una vez por semana, especialmente si se duerme con mascotas, se suda mucho o se padecen alergias.

Por otro lado, edredones y cobijas pueden lavarse cada dos o tres semanas, mientras que en el caso de colchas decorativas puede prolongarse el lavado hasta un mes.

¿Cuál es la temperatura ideal para eliminar bacterias en el ciclo de lavado?

Uno de los mejores consejos para desinfectar la ropa de cama es utilizar agua caliente, preferentemente entre 60 y 90 grados, ya que esta temperatura ayuda a eliminar ácaros, bacterias y hongos. Sin embargo, siempre es importante revisar la etiqueta de las telas para evitar daños, especialmente en algodón delicado o microfibra.

Usa detergentes y desinfectantes adecuados

Utilizar un detergente de buena calidad es esencial para una limpieza profunda y, para reforzar la desinfección, se pueden añadir ingredientes naturales como:

Vinagre blanco , que neutraliza olores y elimina bacterias .

, que neutraliza y elimina . Bicarbonato de sodio, ideal para blanquear y eliminar residuos.

Recuerda evitar el exceso de suavizante, ya que puede dejar residuos que atrapan suciedad.

¿Cómo secar correctamente la ropa de cama para evitar humedad?

Un error común es guardar la ropa de cama cuando aún conserva humedad, así que para evitar malos olores y proliferación de hongos, es importante secar completamente las sábanas, preferentemente al sol. Si se usa secadora, selecciona un ciclo alto que sea compatible con el material de las cobijas.

Almacenamiento limpio y seguro

Una vez lista, guarda la ropa de cama en un lugar seco, ventilado y libre de humedad. Como tip adicional puedes colocar bolsitas aromáticas de lavanda o romero para mantener un aroma fresco y evitar insectos.

