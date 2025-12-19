¿Cuándo tomar antigripales y cuándo no? Estas son las contraindicaciones

Los antigripales son medicamentos de venta libre que están diseñados especialmente para aliviar los síntomas de la gripa o para disminuir la congestión y la mucosidad nasal en caso de un resfriado común.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que, pese a su distribución sin receta, estos fármacos no actúan como un agente curativo contra la infección viral respiratoria contagiosa que afecta nariz, garganta y pulmones.

Frente a esto, el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid (COFM), explica que a pesar de que estos productos ayudan a tratar signos de la enfermedad, como estornudos, dolor de garganta, fiebre leve, ojos llorosos y dolor de cabeza, no elimina el virus.

Los antigripales son de venta libre. Foto: iStock

“La mayoría de los antigripales contienen analgésicos y antipiréticos”, señala Maricarmen Magro Horcajada, farmacéutica adjunta en farmacia Cociña Garabito y miembro del Vocal de Adjuntos de Farmacéuticos del COFM.

Por su parte, el Ministerio de Salud de Argentina, indica que las personas tienen una percepción errónea de los antigripales, ya que estos únicamente sirven para mitigar el malestar mientras el organismo lucha contra la infección.

De acuerdo con Horcajada, se debe evitar el uso prolongado de estos medicamentos, debido a que podrían ocasionar “intoxicaciones, alteraciones del ritmo cardíaco y somnolencia”.

Los antigripales no son medicamentos curativos, únicamente mitigan los síntomas y las molestias de la enfermedad. Foto: iStock

¿Cuáles son sus contraindicaciones?

Según los Centers for Disease Control and Prevention (CDC), de Estados Unidos, lo más recomendable es no consumir estos fármacos cuando los síntomas de la infección son graves y persistentes.

Otra de las precauciones que se debe tener en cuenta, es que no todos los organismos responden de la misma manera a estos productos, por lo que puede resultar perjudicial en personas mayores, menores de dos años, pacientes con enfermedades crónicas y mujeres en estado de embarazo o lactancia.

Los más recomendable es acudir al médico. Foto: Canva

En ese sentido, el COFM subraya que antes de comprar y consumir antigripales es necesario consultar con un médico, ya que muchas veces los componentes de estos medicamentos pueden empeorar las infecciones respiratorias.

“No debemos automedicarnos sin consultar con un profesional sanitario, sobre todo, en caso de estar tomando otros medicamentos para tratar diferentes patologías”, concluye Horcajada.

