Influenza H3N2, COVID-19 y virus sincitial respiratorio: ¿en qué se diferencian y cómo identificarlos?

El pasado 12 de diciembre la Secretaría de Salud confirmó que el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) detectó el primer caso de A H3N2 subclado K en México.

Esta situación ha generado comparaciones entre el la nueva influenza H3N2 (también llamada “supergripe”), la COVID-19 y el virus sincitial respiratorio, pues poseen características similares que las vuelven propensas a la confusión.

Conoce la diferencia entre estas tres enfermedades. Foto: Archivo EL UNIVERSAL
Diferencias entre influenza H3N2, COVID-19 y virus sincitial respiratorio

La influenza A H3N2, la COVID-19 y el virus sincitial respiratorio pueden parecer muy similares, sin embargo, son provocados por diferentes virus y sus síntomas tienen algunas variaciones:

Influenza H3N2

De acuerdo con información del Gobierno de México, la influenza H3N2 es provocada por el virus "AH3N2". Sus signos se presentan al día siguiente y hasta cuatro días después de haber sido contagiado y son:

  • Fiebre y escalofríos
  • Tos
  • Dificultad para respirar (sentir que falta el aire)
  • Fatiga (cansancio)
  • Dolor de garganta
  • Mucosidad nasal o nariz tapada
  • Dolor muscular y molestias musculares
  • Dolor de cabeza
  • Vómito y Diarrea (más frecuente en niños)

Las personas con este virus pueden propagarlo desde un día antes hasta siete días después de la primera aparición de sus síntomas.

La tos es uno de los síntomas más frecuentes de la influenza H3N2. Foto: Pixabay
COVID-19

Ahora bien, la COVID-19 es causada por el virus "SARS-CoV-2" y los signos se presentan usualmente al quinto día después de haberse infectado, pero también pueden aparecer después del segundo día y hasta el día 14.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), los síntomas más comunes son:

  • Fiebre
  • Escalofríos
  • Dolor de garganta

Sin embargo, otros signos asociados con la enfermedad son:

  • Dolor muscular y pesadez en brazos y piernas
  • Cansancio intenso
  • Secreción nasal intensa, congestión nasal y estornudos
  • Dolor de cabeza
  • Dolor ocular
  • Mareos
  • Tos persistente de nueva aparición
  • Opresión o dolor en el pecho
  • Dificultad para respirar
  • Ronquera
  • Entumecimiento u hormigueo
  • Pérdida de apetito, náuseas, vómitos, dolor abdominal o diarrea
  • Pérdida o alteraciones del sentido del gusto y del olfato
  • Dificultades para dormir

Es posible propagar la enfermedad de COVID-19 desde 2 días antes hasta 10 días después de la aparición de los primeros síntomas.

La pandemia por COVID-19 atacó a México en marzo del 2020. Foto: Archivo/ EL UNIVERSAL
Virus sincitial respiratorio

Según la OMS, los primeros síntomas de esta infección suelen aparecer entre el cuarto y séptimo día después de la exposición al virus.

Los signos y síntomas más comunes de esta enfermedad en las vías respiratorias altas son:

  • Goteo nasal
  • Dolor de garganta
  • Dolor de cabeza
  • Cansancio
  • Fiebre

Por su parte, los síntomas asociados a esta infección en las vías respiratorias bajas, regularmente son los siguientes:

  • Tos
  • Dificultad para respirar
  • Respiración acelerada
  • Espasmos bronquiales
  • Respiración sibilante

Para poder diferenciarlos es recomendable acudir a un médico, pues un especialista puede apoyar con más precisión en la distinción de las tres enfermedades.

