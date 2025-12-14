Influenza H3N2, COVID-19 y virus sincitial respiratorio: ¿en qué se diferencian y cómo identificarlos?

El pasado 12 de diciembre la Secretaría de Salud confirmó que el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) detectó el primer caso de influenza A H3N2 subclado K en México.

Esta situación ha generado comparaciones entre el la nueva influenza H3N2 (también llamada “supergripe”), la COVID-19 y el virus sincitial respiratorio, pues poseen características similares que las vuelven propensas a la confusión.

Conoce la diferencia entre estas tres enfermedades.

Diferencias entre influenza H3N2, COVID-19 y virus sincitial respiratorio

La influenza A H3N2, la COVID-19 y el virus sincitial respiratorio pueden parecer muy similares, sin embargo, son provocados por diferentes virus y sus síntomas tienen algunas variaciones:

Influenza H3N2

De acuerdo con información del Gobierno de México, la influenza H3N2 es provocada por el virus "AH3N2". Sus signos se presentan al día siguiente y hasta cuatro días después de haber sido contagiado y son:

Fiebre y escalofríos

Tos

Dificultad para respirar (sentir que falta el aire)

Fatiga (cansancio)

Dolor de garganta

Mucosidad nasal o nariz tapada

Dolor muscular y molestias musculares

Dolor de cabeza

Vómito y Diarrea (más frecuente en niños)

Las personas con este virus pueden propagarlo desde un día antes hasta siete días después de la primera aparición de sus síntomas.



COVID-19

Ahora bien, la COVID-19 es causada por el virus "SARS-CoV-2" y los signos se presentan usualmente al quinto día después de haberse infectado, pero también pueden aparecer después del segundo día y hasta el día 14.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), los síntomas más comunes son:

Fiebre

Escalofríos

Dolor de garganta

Sin embargo, otros signos asociados con la enfermedad son:

Dolor muscular y pesadez en brazos y piernas

Cansancio intenso

Secreción nasal intensa, congestión nasal y estornudos

Dolor de cabeza

Dolor ocular

Mareos

Tos persistente de nueva aparición

Opresión o dolor en el pecho

Dificultad para respirar

Ronquera

Entumecimiento u hormigueo

Pérdida de apetito, náuseas, vómitos, dolor abdominal o diarrea

Pérdida o alteraciones del sentido del gusto y del olfato

Dificultades para dormir

Es posible propagar la enfermedad de COVID-19 desde 2 días antes hasta 10 días después de la aparición de los primeros síntomas.



Virus sincitial respiratorio

Según la OMS, los primeros síntomas de esta infección suelen aparecer entre el cuarto y séptimo día después de la exposición al virus.

Los signos y síntomas más comunes de esta enfermedad en las vías respiratorias altas son:

Goteo nasal

Dolor de garganta

Dolor de cabeza

Cansancio

Fiebre

Por su parte, los síntomas asociados a esta infección en las vías respiratorias bajas, regularmente son los siguientes:

Tos

Dificultad para respirar

Respiración acelerada

Espasmos bronquiales

Respiración sibilante

Para poder diferenciarlos es recomendable acudir a un médico, pues un especialista puede apoyar con más precisión en la distinción de las tres enfermedades.

