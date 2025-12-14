Más Información
Influenza H3N2, COVID-19 y virus sincitial respiratorio: ¿en qué se diferencian y cómo identificarlos?
El pasado 12 de diciembre la Secretaría de Salud confirmó que el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) detectó el primer caso de influenza A H3N2 subclado K en México.
Esta situación ha generado comparaciones entre el la nueva influenza H3N2 (también llamada “supergripe”), la COVID-19 y el virus sincitial respiratorio, pues poseen características similares que las vuelven propensas a la confusión.
Diferencias entre influenza H3N2, COVID-19 y virus sincitial respiratorio
La influenza A H3N2, la COVID-19 y el virus sincitial respiratorio pueden parecer muy similares, sin embargo, son provocados por diferentes virus y sus síntomas tienen algunas variaciones:
Influenza H3N2
De acuerdo con información del Gobierno de México, la influenza H3N2 es provocada por el virus "AH3N2". Sus signos se presentan al día siguiente y hasta cuatro días después de haber sido contagiado y son:
- Fiebre y escalofríos
- Tos
- Dificultad para respirar (sentir que falta el aire)
- Fatiga (cansancio)
- Dolor de garganta
- Mucosidad nasal o nariz tapada
- Dolor muscular y molestias musculares
- Dolor de cabeza
- Vómito y Diarrea (más frecuente en niños)
Las personas con este virus pueden propagarlo desde un día antes hasta siete días después de la primera aparición de sus síntomas.
COVID-19
Ahora bien, la COVID-19 es causada por el virus "SARS-CoV-2" y los signos se presentan usualmente al quinto día después de haberse infectado, pero también pueden aparecer después del segundo día y hasta el día 14.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), los síntomas más comunes son:
- Fiebre
- Escalofríos
- Dolor de garganta
Sin embargo, otros signos asociados con la enfermedad son:
- Dolor muscular y pesadez en brazos y piernas
- Cansancio intenso
- Secreción nasal intensa, congestión nasal y estornudos
- Dolor de cabeza
- Dolor ocular
- Mareos
- Tos persistente de nueva aparición
- Opresión o dolor en el pecho
- Dificultad para respirar
- Ronquera
- Entumecimiento u hormigueo
- Pérdida de apetito, náuseas, vómitos, dolor abdominal o diarrea
- Pérdida o alteraciones del sentido del gusto y del olfato
- Dificultades para dormir
Es posible propagar la enfermedad de COVID-19 desde 2 días antes hasta 10 días después de la aparición de los primeros síntomas.
Virus sincitial respiratorio
Según la OMS, los primeros síntomas de esta infección suelen aparecer entre el cuarto y séptimo día después de la exposición al virus.
Los signos y síntomas más comunes de esta enfermedad en las vías respiratorias altas son:
- Goteo nasal
- Dolor de garganta
- Dolor de cabeza
- Cansancio
- Fiebre
Por su parte, los síntomas asociados a esta infección en las vías respiratorias bajas, regularmente son los siguientes:
- Tos
- Dificultad para respirar
- Respiración acelerada
- Espasmos bronquiales
- Respiración sibilante
Para poder diferenciarlos es recomendable acudir a un médico, pues un especialista puede apoyar con más precisión en la distinción de las tres enfermedades.
