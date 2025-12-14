5 temáticas para fiesta navideña en tendencia este 2025

La Navidad en 2025 llega cargada de brillo, creatividad y muchas ganas de celebrar a lo grande. Este año, las fiestas decembrinas y de fin de año se reinventan con temáticas que van más allá de lo clásico, apostando por experiencias más personales, estéticas inesperadas y un toque de humor que convierte cualquier reunión en un recuerdo inolvidable.

Desde reuniones con familia o amigos en las que los protagonistas son pequeños regalos, hasta posadas con códigos de vestimenta muy específicos, las tendencias para estas fechas mezclan nostalgia, con la celebración de los logros del año o estéticas cómodas y familiares.

Si estás pensando en organizar una celebración diferente o simplemente quieres estar al día con lo que está marcando pauta esta temporada, aquí te contamos cuáles son las temáticas para fiestas navideñas que están arrasando en 2025.

Conoce estas 5 temáticas para tu fiesta navideña. Foto: Pexels

5 temáticas tendenciosas para fiestas navideñas este 2025

La velocidad con la que las redes sociales pueden convertir algo en tendencia depende a veces de qué tan sencillo parezca replicarlo y cuánto parece que te pierdes al no hacerlo.

Por ello, este 2025, las plataformas sociodigitales se han llenado de una infinidad de ideas para organizar tu fiesta navideña. Aquí te contamos 5 temáticas frescas, divertidas y llenas de espíritu festivo que prometen darle un giro inesperado a tus celebraciones:

Fiesta de intercambio de regalos

Aunque los intercambios navideños han sido populares por años, este 2025 se ha hecho tendencia realizar fiestas o pequeñas reuniones con motivo de Navidad en las que, antes de iniciar la fiesta, se realiza el intercambio de regalos.

Se le puede poner una categoría específica al regalo -como intercambio de calcetines, tazas, bufandas, etc.- o simplemente dejarlo abierto.

El clásico intercambio navideño no ha pasado de moda. Foto: Pexels

Fiesta o posada de pijamas

A pesar de que en el país, y en muchas otras culturas latinoamericanas, estamos acostumbrados a celebrar la Navidad arreglados y con ropa especial para la fecha, las fiestas o posadas de pijamas han cobrado popularidad este fin de año.

Esto no solo asegura una temática divertida y poco común, sino que garantiza comodidad a la hora de estar en la celebración.

My Favorite Things Party

Las "My Favorite Things Parties", o en español, "Fiestas de mis cosas favoritas", han cobrado especial notoriedad gracias a redes sociales como Instagram y TikTok.

Estas reuniones son hechas en círculos sociales más pequeños, de unos cuantos amigos o amigas, ya que consisten en comprar uno o más artículos que han sido tus favoritos este año, como un bálsamo labial, tu gel antibacterial, entre otros.

El propósito es comprar una pieza de cada producto para cada integrante de la reunión. Si la celebración constó de 4 personas y cada quien llevaría dos de sus productos favoritos del año, cada persona saldrá de la fiesta con 6 artículos (ya que tú no cuentas).

Es similar a un intercambio, sin embargo, todos reciben uno de todo y la finalidad es compartir con tus seres queridos productos que encontraste útiles en el año y que crees que tus acompañantes también disfrutarían.

Ha sido popular principalmente entre el género femenino, donde se regalan artículos como cosméticos, dulces, cosas para el cuidado personal, productos de casa, etc.

Ugly Christmas Sweaters Party

Las fiestas con temática de suéteres navideños -feos o no- han sido tendencia desde hace varios años y este año parece que no han dejado de ganar popularidad.

Son una excelente oportunidad para desempolvar ese suéter que solo te pones en esta época y contagiarte del espíritu de la Navidad.

Fiesta de logros del año

Por último, las redes sociales también le han dado fama a las fiestas en las que cada invitado celebra sus logros del año.

Se tratan de reuniones en familia o con amigos en las que cada quien lleva una o varias leyendas que serán colocadas en un pastel. Los mensajes deben decir un logro o meta que la persona considera que alcanzó a lo largo del año.

El objetivo de esta fiesta es poner atención a los pequeños detalles o actos que se realizaron en el año, aplaudiendo a uno mismo y a los demás por las cosas que a veces se nos olvida fueron realmente un logro en nuestras vidas.

Los videos compartidos por diversos usuarios en redes expresan su autorreconocimiento a cosas como:

Empezar terapia.

Pasar un examen.

Dejar una relación tóxica.

Realizar actividades aun cuando se sintieron incómodas.

Entre otras.

