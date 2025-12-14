Corona de Adviento 2025: ¿qué significado tiene el tercer domingo?

Más Información

La representa el tiempo de espera y preparación que antecede a la Navidad dentro de la tradición cristiana.

Conformada por un círculo de ramas verdes y cuatro velas, este símbolo acompaña las cuatro semanas previas al 25 de diciembre.

Este domingo 14 de diciembre se enciende la tercera vela de la corona de Adviento. Foto: Creada con IA (ChatGPT)
Cada domingo se enciende una vela distinta, marcando el avance del Adviento y recordando valores esenciales como la esperanza, la paz, el amor y la alegría, que invitan a la reflexión y al crecimiento espiritual.

El significado del tercer domingo de Adviento

El tercer domingo de Adviento, celebrado este 14 de diciembre, recibe el nombre de Domingo de Gaudete, término latino que significa “regocíjense”.

La corona de Adviento es un símbolo representativo de la época navideña. Foto: Canva
A diferencia de los domingos anteriores, esta fecha introduce un tono de alegría, pues anuncia que la Navidad está cada vez más cerca. Por ello, en la Corona de Adviento se enciende una vela rosa, símbolo de gozo y consuelo en medio de la espera.

Este día recuerda a los fieles que la llegada de Jesús es inminente y los invita a vivir este tiempo con esperanza renovada.

¿Cuál es el origen de la Corona de Adviento?

La Corona de Adviento es un símbolo cristiano que con el paso del tiempo se ha integrado tanto a la vida religiosa como a las tradiciones navideñas en los hogares.

Su origen se sitúa en Europa, en el año 1839, cuando comenzó a utilizarse como una herramienta visual para acompañar la preparación hacia el nacimiento de Jesús.

La palabra Adviento proviene del latín adventus, que significa “venida” o “llegada”, y hace referencia a la espera del Salvador.

