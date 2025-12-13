Navidad 2025: ¿por qué se le debe poner una vara de canela al arbolito? conoce el significado

La Navidad se distingue por ser una época llena de tradición, armonía y tranquilidad, donde el ambiente festivo se hace presente más allá del motivo religioso que representa.

Durante esta temporada muchos de los objetos que se utilizan como decoración en los hogares tienen un significado específico, entre ellos destaca la canela que se convierte en un amuleto de prosperidad y aquí te explicamos qué simboliza.

Leer también: Solsticio de invierno 2025: ¿cuándo es y por qué es el día más corto del año?

¿Qué simboliza la canela?. Foto: Unsplash

¿Por qué se le debe poner una vara de canela al arbolito?

Si durante esta época has notado que algunas personas utilizan varitas de canela como ornamento navideño con moños coloridos en el arbolito de navidad o coronas de adviento, debes saber que este detalle simboliza la buena fortuna.

En muchas culturas se cree que la canela en Navidad atrae la prosperidad, la abundancia, la paz y la purificación del ambiente que fortalece las intenciones de bienestar para el nuevo año, sumando un toque artesanal y aromático a la decoración navideña.

La canela significa prosperidad. Foto: Freepik

Ideas para incorporar la canela en adornos navideños

En el árbol de Navidad se pueden agrupar algunos ramitos de varitas de canela y con ayuda de un listón festivo se pueden crear pequeños ornamentos.

se pueden agrupar algunos ramitos de varitas de canela y con ayuda de un listón festivo se pueden crear pequeños ornamentos. Si acostumbras poner velas decoradas en tu hogar, con un lazo puedes sujetar algunas varitas de canela (también sirve como regalo).

en tu hogar, con un lazo puedes sujetar algunas varitas de canela (también sirve como regalo). Para crear envolturas artesanales para los regalos de Navidad, las varitas de canela podrían lucir bien junto a decoraciones de naturaleza seca.

Un pequeño detalle que elevará tus regalos navideños. Foto: Pexels





También te interesará:

El remedio casero para eliminar manchas difíciles de los sillones y que tu sala luzca como nueva

El sencillo truco para que las sábanas y ropa de cama tengan un aroma delicioso por más tiempo⁠

¿Dónde tramitar la tarjeta INAPAM en CDMX? No te pierdas los beneficios en el 2026

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dcs



















