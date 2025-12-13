Más Información

Solsticio de invierno 2025: ¿cuándo es y por qué es el día más corto del año?

Solsticio de invierno 2025: ¿cuándo es y por qué es el día más corto del año?

Cometa 3I/ATLAS: objeto interestelar cambia de color y se vuelve verde mientras se acerca a la Tierra

Cometa 3I/ATLAS: objeto interestelar cambia de color y se vuelve verde mientras se acerca a la Tierra

Influencer Cielo Anais causa furor en redes por disfraz de la Virgen de Guadalupe

Influencer Cielo Anais causa furor en redes por disfraz de la Virgen de Guadalupe

Aguinaldo 2025: ¿cuál es la fecha límite para recibir la prestación?

Aguinaldo 2025: ¿cuál es la fecha límite para recibir la prestación?

Marianne Gonzaga elimina sus redes sociales tras disputa legal por custodia de su hija

Marianne Gonzaga elimina sus redes sociales tras disputa legal por custodia de su hija

A pocos días de que oficialmente entre una nueva estación, descubre por qué este fenómeno se volvió tendencia, ya que el también es conocido por ser y a continuación te contamos por qué se produce.

La palabra "solsticio" proviene de las palabras latinas "sol", que significa Sol, y "stit", que significa permanecer inmóvil, por lo que literalmente significa "el Sol permanece inmóvil". Alrededor de los solsticios, el camino aparente del Sol a través del cielo parece "congelarse".

Leer también:

Invierno. Foto: Especial
Invierno. Foto: Especial

¿Cuándo es y por qué es el día más corto del año?

Tal como se señala en el punto anterior, el solsticio de invierno es un fenómeno astronómico que marca el inicio de esta estación en el Hemisferio Norte y el inicio del verano en el Hemisferio Sur. De acuerdo con el sitio experto Star Walk, ocurre cuando la Tierra pasa por el punto de su órbita desde el cual el Sol presenta su máxima declinación sur.

El día en que oficialmente llegará en invierno será el próximo 21 de diciembre a las 15:03 GMT, que en el tiempo del centro de México ocurrirá a la 9:03 horas. Durante esta fecha, el Sol alcanza una menor elevación sobre el horizonte y la luz solar tendrá un arco más corto.

Leer también:

solsticio de invierno. Foto: Starwalk
solsticio de invierno. Foto: Starwalk

Cabe destacar que el invierno durará aproximadamente 88 días con 23 horas y terminará el 20 de marzo de 2026 con el comienzo de la primavera.

También te interesará:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dcs

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]