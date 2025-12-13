Solsticio de invierno 2025: ¿cuándo es y por qué es el día más corto del año?

A pocos días de que oficialmente entre una nueva estación, descubre por qué este fenómeno se volvió tendencia, ya que el solsticio de invierno también es conocido por ser el día más corto del año y a continuación te contamos por qué se produce.

La palabra "solsticio" proviene de las palabras latinas "sol", que significa Sol, y "stit", que significa permanecer inmóvil, por lo que literalmente significa "el Sol permanece inmóvil". Alrededor de los solsticios, el camino aparente del Sol a través del cielo parece "congelarse".

Leer también: ¿Cuándo será la última lluvia de estrellas del 2025? Que no se te pase la fecha

Invierno. Foto: Especial

¿Cuándo es y por qué es el día más corto del año?

Tal como se señala en el punto anterior, el solsticio de invierno es un fenómeno astronómico que marca el inicio de esta estación en el Hemisferio Norte y el inicio del verano en el Hemisferio Sur. De acuerdo con el sitio experto Star Walk, ocurre cuando la Tierra pasa por el punto de su órbita desde el cual el Sol presenta su máxima declinación sur.

El día en que oficialmente llegará en invierno será el próximo 21 de diciembre a las 15:03 GMT, que en el tiempo del centro de México ocurrirá a la 9:03 horas. Durante esta fecha, el Sol alcanza una menor elevación sobre el horizonte y la luz solar tendrá un arco más corto.

Leer también: Infección urinaria femenina: factores de riesgo y cómo la tecnología mejora el tratamiento en casos graves

solsticio de invierno. Foto: Starwalk

Cabe destacar que el invierno durará aproximadamente 88 días con 23 horas y terminará el 20 de marzo de 2026 con el comienzo de la primavera.

También te interesará:

El remedio casero para eliminar manchas difíciles de los sillones y que tu sala luzca como nueva

El sencillo truco para que las sábanas y ropa de cama tengan un aroma delicioso por más tiempo⁠

¿Dónde tramitar la tarjeta INAPAM en CDMX? No te pierdas los beneficios en el 2026

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dcs